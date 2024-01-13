Новый глава МИД Франции Стефан Сежурне прибыл в Киев

Новый министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне прибыл в Киев в субботу, 13 января. Поездка в Украину стала его первым официальным зарубежным визитом на этом посту, и это должно стать знаком поддержки страны, уже второй год защищающейся от российской агрессии, пишет в этой связи информагентство AFP.

"Стефан Сежурне прибыл в Киев для своей первой поездки на место событий (в Украину. - Ред.), чтобы продолжить дипломатические усилия Франции и подтвердить приверженность Франции своим союзникам и гражданскому населению", - говорится в сообщении МИД Франции в соцсети X. Сам Сежурне в этой же cоцсети подчеркнул, что Украина уже почти два года "защищает свой суверенитет и обеспечивает безопасность Европы". "Помощь Франции является долгосрочной. Вот что я приехал сказать во время своей первой поездки в Киев", - добавил французский министр.