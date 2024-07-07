Новый глава МИД Британии Лэмми готов поддерживать Украину

В ходе визита в Германию 6 июля Лэмми также сообщил, что вместе с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок (Annalena Baerbock) он обсудил угрозы и поддержку Украины. Со своей стороны германское внешнеполитическое ведомство заявило, что в преддверии саммита НАТО Бербок и Лэмми обсудят, как вместе с союзниками сделать помощь Украине еще более эффективной.

Новый министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми выразил намерение продолжать оказывать поддержку Украине, обороняющейся от российской агрессии. „Наше правительство останется приверженным лидерству Соединенного Королевства по Украине и нашей непоколебимой поддержке Украины в сфере безопасности“, - написал он в своем микроблоге в соцсети Х в субботу, 6 июля, за несколько дней до открытия саммита стран НАТО в Вашингтоне.

Перезагрузка отношений Британии с ЕС

Германия стала первой страной, которую посетил Лэмми после прихода к власти в Великобритании нового лейбористского правительства. „Новое правительство Соединенного Королевства весьма ясно сформулировало свои приоритеты. Мы хотим перезагрузки наших отношений с Европой“, - заявил новый глава британского МИДа.

По словам Лэмми, Великобритания изучает вопрос о том, как снова сблизить Соединенное Королевство с ЕС. Он исключил возможность возвращения королевства на внутренний рынок ЕС и в Таможенный союз Евросоюза, но отметил, что стороны многое могут делать сообща, „начиная с безопасности и пакта безопасности между Соединенным Королевством и Евросоюзом“.