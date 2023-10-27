Новый европейский авиаперевозчик City Airlines: куда он полетит и почему другие авиакомпании не рады его созданию

Группа заявила, что начнет набор персонала в кабины пилотов и салоны самолетов с ноября, отдавая предпочтение кандидатам с опытом работы и поощряя сотрудников команд Lufthansa CityLine.

В настоящее время этот сегмент в основном обслуживается другой дочерней компанией Lufthansa - Lufthansa CityLine, структура затрат которой уже давно считается руководством слишком дорогой. Обе дочерние компании продолжат работать одновременно.

Запуск новой дочерней компании Lufthansa намечен на июль 2024 года. По словам немецкого перевозчика, она позволит "усилить свою конкурентоспособность на коротких маршрутах" в Европе.

Региональный перевозчик будет выполнять рейсы из аэропортов Мюнхена и Франкфурта, откуда отправляются многие дальнемагистральные рейсы Lufthansa.

"Новая компания City Airlines начнет свою деятельность летом 2024 года" после того, как "в июне прошлого года было получено разрешение на ее создание", говорится в пресс-релизе немецкого концерна.

По сообщениям немецкой прессы, в число кандидатов могут попасть и бывшие сотрудники дочерней низкобюджетной авиакомпании Germanwings, которая была закрыта в 2020 году.

Эта стратегия была осуждена профсоюзами как юридическая уловка. По их мнению, этот шаг позволяет Lufthansa сократить расходы за счет найма уже работающих в концерне сотрудников по новым, менее выгодным с социальной точки зрения контрактам.

В августе влиятельный профсоюз пилотов VC осудил "авиакомпании, которые постоянно создают новые операционные дочерние компании, чтобы обойти или снизить ценовые условия".

Летом этого года профсоюз добился повышения заработной платы пилотов Lufthansa более чем на 17%. Это произошло после продолжавшегося несколько месяцев противостояния с руководством компании и неоднократных забастовок.