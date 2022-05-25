"Новые власти" Запорожской области заявили о планах войти в состав России

Назначенная Россией местная администрация планирует обратиться к Москве с просьбой о принятии региона в состав РФ. Об этом сообщает российское государственное агентство РИА "Новости" со ссылкой на "члена главного совета военно-гражданской администрации" Владимира Рогова.
"Будущее у Запорожской области может быть только одно — она должна быть в составе России, должна стать полноценным субъектом Российской Федерации", — приводит слова Рогова РИА "Новости".
По его мнению, такую позицию поддерживает "все больше жителей области", а сам процесс может начаться после "полного освобождения области от украинских националистов".
Ранее Рогов заявил, что на контролируемой российскими войсками территории Запорожской области вводят бивалютную зону — отныне расчеты можно проводить как в гривнах, так и в рублях. При этом пособия будут выплачиваться в российской валюте.
В середине мая о стремлении войти в состав России говорил представитель "новых властей" Херсонской области Кирилл Стремоусов. 23 мая глава пророссийской "администрации" региона Владимир Сальдо утвердил на территории одновременное использование гривны и рубля.
Российские войска в ходе войны захватили значительную часть Запорожской области, хотя областной центр по-прежнему контролирует Украина. Херсонская область практически полностью занята армией РФ.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Торговля с Россией: часть литовских предпринимателей заполняла склады даже во время войны
В марте этого года, когда уже шла война в Украине,...
Спецэфир Delfi: россияне уезжают из России из-за войны и репрессий — кто и как им помогает за границей?
Гость студии Delfi Анастасия Буракова, основатель проекта...
Литва без российского электричества: эксперты сомневаются в ценах, призывают ускорить осуществление проекта
После того как Европа перестала покупать российское...
Полиция призывает жителей оставаться бдительными: в течение месяца начато 60 расследований по факту мошенничества
В последнее время в Литве снова активизировались...
Глава Соцмина Литвы: многие украинцы хотят вернуться на родину
В настоящее время наблюдается тенденция, что многие...