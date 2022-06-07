На территории Херсонской области, которую контролируют российские войска, пройдет референдум о присоединении региона к РФ. Об этом сообщает российское государственное агентство РИА "Новости" со ссылкой на Кирилла Стремоусова, представленного как "замглавы военно-гражданской администрации области".

"Мы остались без законодательной власти, поэтому нами был создан общественный совет, который и представляет представителей народа, и они будут уже принимать какие-то решения промежуточные. Я думаю, что это, скорее всего, будет референдум, который будет проводиться на территории Херсонской области по самоопределению Херсонской области. И следующим этапом будут выборы, которые мы будем проводить непосредственно на территории освобожденной Херсонской области. И там далее будем уже законодательно работать", — сказал Стремоусов.

При этом представитель "новых властей" региона не уточнил, когда именно может состояться референдум. "Работы очень много для того, чтобы люди сделали свой выбор в пользу чего-то хорошего, светлого", — подчеркнул Стремоусов.

Около месяца назад Стремоусов утверждал, что Херсонская область войдет в состав России без проведения референдумов. Такой подход вскоре раскритиковал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, заявивший, что этот вопрос должны решать сами жители.