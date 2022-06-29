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Ранее сообщалось, что голосование о "самоопределении" региона пройдет осенью. Представители новой "администрации", сотрудничающей с Россией, при этом прямо говорят о стремлении "стать полноценным субъектом" РФ.
Chersonas
Chersonas
© AP / Scanpix

В Херсонской области Украины, территорию которой контролируют российские военные, стартовала подготовка к референдуму о "самоопределении". Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пост в Telegram-канале Кирилла Стремоусова. Российские СМИ называют этого человека "заместителем главы временной администрации" региона.

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"Мы готовимся к референдуму, и мы его проведем. Херсонская область примет решение и присоединится к РФ, станет полноценным субъектом", — заявил Стремоусов.

21 июня "замглавы администрации" региона говорил, что референдум пройдет уже осенью. "Мы идем по пути Крыма", — отмечал тогда Стремоусов. Еще в мае он предлагал не проводить голосование, а обратиться к Владимиру Путину с просьбой о присоединении Херсонщины к РФ.

Свой референдум планируют провести и в Запорожской области, значительную часть которой также контролируют российские военные. Подготовка к нему началась, по заверениям местных пророссийских "властей", еще в начале июня.

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