В Херсонской области Украины, территорию которой контролируют российские военные, стартовала подготовка к референдуму о "самоопределении". Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пост в Telegram-канале Кирилла Стремоусова. Российские СМИ называют этого человека "заместителем главы временной администрации" региона.

"Мы готовимся к референдуму, и мы его проведем. Херсонская область примет решение и присоединится к РФ, станет полноценным субъектом", — заявил Стремоусов.

21 июня "замглавы администрации" региона говорил, что референдум пройдет уже осенью. "Мы идем по пути Крыма", — отмечал тогда Стремоусов. Еще в мае он предлагал не проводить голосование, а обратиться к Владимиру Путину с просьбой о присоединении Херсонщины к РФ.

Свой референдум планируют провести и в Запорожской области, значительную часть которой также контролируют российские военные. Подготовка к нему началась, по заверениям местных пророссийских "властей", еще в начале июня.