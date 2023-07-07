07 июля 2023 г. 15:01

Новые спутниковые снимки Запорожской АЭС вызвали серьезную озабоченность МАГАТЭ

 
bbcrussian.com
ФОТО: PLANET

На фото, предоставленных компанией Planet Labsних видно, что на крыше реактора №4 лежат посторонние неопознанные предметы.

Фотографий всего три. Первая, согласно таймкоду, сделана 5 июля в 5:27 утра по украинскому времени. На ней никаких предметов нет.

Два других сделаны в 7:51 и 10:16 соответственно. На одном просматриваются три неопознанных объекта, на другом – пять.

По одной из версий, разница между снимками может объясняться изменениями в утреннем освещении, поэтому на самом первом ничего не видно, но официальных выводов на этот счет пока нет.

Международные инспекторы требуют в срочном порядке предоставить им расширенный доступ на объект.

ЗАЭС – крупнейшая атомная электростанция в Европе. С марта 2022 года она находится под контролем российских военных.

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