Новые спутниковые снимки Запорожской АЭС вызвали серьезную озабоченность МАГАТЭ

Фотографий всего три. Первая, согласно таймкоду, сделана 5 июля в 5:27 утра по украинскому времени. На ней никаких предметов нет.

Два других сделаны в 7:51 и 10:16 соответственно. На одном просматриваются три неопознанных объекта, на другом – пять.

По одной из версий, разница между снимками может объясняться изменениями в утреннем освещении, поэтому на самом первом ничего не видно, но официальных выводов на этот счет пока нет.

Международные инспекторы требуют в срочном порядке предоставить им расширенный доступ на объект.