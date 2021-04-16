В четверг администрация президента Джо Байдена объявила о новом санкционном пакете. Указом о санкциях Байден также ввел режим "чрезвычайной ситуации" в отношении России.

Рынок ждал этих санкций последние несколько недель: на этом фоне слабел рубль, а иностранные инвесторы продавали российские облигации.

Однако объявленный властями США санкционный пакет не привел к обрушению российского рынка акций или рубля. Наоборот, доллар начал сразу после объявления санкций ослабевать: если около 15:00 мск он торговался на уровне 77 рублей, то к 16:18 мск уже подешевел до 76,56 рубля. К 18:37 мск доллар снизился до 76,34 рубля.

Индекс Мосбиржи к 18:50 мск упал всего на 0,23%, а индекс РТС - примерно на 1%.

"Для российской экономики это нейтральный сценарий, по большому счёту он окажет влияние только на курс рубля, но не заденет слишком сильно экономику. Пока в 2021 году в России прогнозируется быстрое восстановление, и новые санкции не меняют траекторию роста", - объяснил Би-би-си директор Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики Сколково-РЭШ Олег Шибанов. Влияние на рубль он также оценил как достаточно небольшое.

Главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова также назвала введенные санкции "мягкими ограничениями". По ее словам, это не снимает рисков, что США решатся на более жесткие ограничения в будущем. Она также подчеркнула, что санкции были объявлены уже после предложения Джо Байдена встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил журналистам утром в четверг, что во время телефонного разговора с российским президентом Байден предупредил его о том, что уже в ближайшее время Соединенные Штаты объявят о новых санкциях в отношении России.

Орлова полагает, что пока санкционный режим сохраняется, но не выходит на новый виток. Но ухудшение ситуации возможно, допускает она - например, в случае эскалации конфликта вокруг Донбасса.

Первая реакция на санкции в России была достаточно жесткой: официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о том, что "ответ на санкции будет неотвратимым". По ее словам, в министерство вызван посол США в Москве Джон Салливан.

Почему ограничения против госдолга не такие страшные?

Еще в начале марта СМИ сообщали о возможных санкциях на российский госдолг. Их могли ввести несколькими способами.

Самый жесткий - это ограничения на весь госдолг. В этом случае российская экономика бы понесла довольно серьезные потери, как и американские инвесторы, которые были бы вынуждены продавать имеющиеся у них на руках бумаги, которые при этом бы быстро дешевели бы. Это привело бы к потерям для большинства участников рынка.

Более мягкий сценарий - это запрет на покупку нового госдолга, то есть бумаг, выпущенных после определенной даты. В этом случае инвесторы не пострадали, а для российских бумаг урон был бы тоже небольшим, так как иностранные инвесторы уже не так активно участвуют в покупках нового госдолга.

Однако в сообщении американских властей речь идет о "первичном рынке" рублевых и нерублевых облигаций, выпущенных после 14 июня 2021 года. Орлова обращает внимание на слово "первичный рынок". Она допускает, что иностранцы все еще смогут покупать новые выпуски госдолга после того, как он будет размещен.

"Фактически объявленные санкции носят умеренный характер - запрещается прямая покупка ОФЗ у государственных институтов, но не у посредников", - говорится в комментарии управляющего активами "БКС Мир инвестиций" Андрея Русецкого.

По данным российского министерства финансов, на 1 марта 2021 года российский внешний долг составляет 56,6 млрд рублей - в основном это задолженность по облигациями.

"На начало апреля вложения нерезидентов в ОФЗ снизились до 19,7% от совокупного объема в обращении, и их доля в первичных размещениях ОФЗ в марте составила около 10%", - говорится в комментарии ЦБ. Минфин после введения санкций обещал принимать решения о первичном размещении ОФЗ с учетом рыночной коньюнктуры.

Банк России после объявления о санкциях выпустил специальное заявление, в котором обязался использовать все имеющие инструменты для сохранения финансовой стабильности.

"Санкции касаются первичного размещения госдолга и эффект от них достаточно просчитываемый и, главное, ограниченный. На долю иностранцев приходится порядка 3 трлн рублей ОФЗ, из них 0,8 трлн рублей держат инвесторы из США. Отток из старых выпусков может составить 20% или 8 млрд долларов, если по тем или иным причинам будет принято решение продать старые позиции (закрытие лимитов)", - подсчитал Русецкий.

Если иностранцы решат выйти из бумаг, то это приведет к падению котировок самих ОФЗ, прогнозирует он. Но по словам аналитика, распродажу быстро выкупят другие рыночные игроки, так как у банков достаточно рублевой ликвидности.

Под санкции попали несколько компаний: АО "Пасит", АО "АСТ" (Advanced System Technology), АО "Позитив Текнолоджиз" (Positive Technologies). Также в списке оказались Военный инновационный технополис ЭРА и НИУ "Специализированные вычислительные устройства защиты и автоматики".

"Среди компаний, попавших под санкции, практически нет крупных и систематических для российской экономики фирм", - считает Олег Шибанов. "До той поры, пока это не публичные компании, для рынка это не событие", - соглашается Орлова.

Самая крупная и известная из попавших под санкции компаний - Positive Technologies. По версии Forbes, она занимает 15-е место в рейтинге крупнейших интернет-компаний России с оценкой в 580 млн долларов.

АО "Позитив Текнолоджиз" через группу "Позитив" принадлежит Юрию Максимову, указывается в "Спарк". Он же является гендиректором и одним из основателей. Forbes оценивает его состояние в 450 млн долларов.

Минфин США пишет в пресс-релизе, что Positive Technologies якобы работает с российскими государственными клиентами, включая ФСБ. Компания проводит крупные форумы, которые ФСБ и ГРУ использует для вербовки, утверждается в сообщении.

На сайте Positive Technologies говорится, что фирма сотрудничает с 2 тысячами компаний в 30 странах мира. В 2011 году компания начала сотрудничать "с государственными структурами России - МВД, ФСТЭК, ФСБ и др". "Нам доверяют Cisco, Google, Honeywell, Huawei, Microsoft, Oracle, SAP, Schneider Electric Siemens и другие крупные мировые вендоры", - пишет Positive Technologies на сайте.

Forbes пишет, что в число клиентов компании также входят Samsung, LG, Hyundai, Emirates. Кроме России у Positive Technologies есть офисы в Лондоне, США, Южной Корее, Индии и на Ближнем Востоке. По данным "Спарк", в 2009-2018 годах компания получила госконтракты на общую сумму 410,8 млн рублей. В списке заказчиков есть министерство обороны России.

Максимов рассказал Forbes, что после аннексии Крыма в 2014 году западные конкуренты начали говорить, что Positive Technologies может быть связана со спецслужбами, и поэтому он решил выделить часть бизнеса в компанию, которая стала "полностью западной".

Русская служба Би-би-си обратилась в Positive Technologies за комментарием, но ответа пока не получила.

Advanced System Technology

Еще один фигурант санкционного списка - системный интегратор "АСТ" (Advanced System Technology) - также работает с иностранными клиентами. На своем сайте в списке клиентов АСТ указывает General Electric, Leroy Merlin, Toyota. В числе партнеров АСТ указывает Huawei, Cisco, Acronis, VMWare, Oracle.

АСТ в 2006-2020 годах получила 191 госконтракт на общую сумму более 1,24 млрд рублей, указывается в "Спарк". В списке заказчиков - структуры ФСО и ФСБ.

Би-би-си обратилась в компанию за комментарием и ждет ответа.

"Необит"

Петербургская компания "Необит" в числе заказчиков и партнеров указывает ФСБ, ФСО, минобороны, Intel, IBM, HP, Dell. Компанию основал заведущий кафедрой информбезопасности компьютерных систем Санкт-Петербургского политехнического университета Петр Зегжда со своим сыном Дмитрием (им принадлежит по 50% "Необита").

Выпускник этого университета и бывший сотрудник "Необита" Алексей Каретников в 2010 году был назван участником шпионской группы, работавшей в США, писал Блумберг. Десять участников группы признали, что работали разведчиками. Каретников согласился на депортацию в обмен на прекращение суда.

В "Необите" включение в санкционный список пока также не прокомментировали.

"Пасит"

Компания "Пасит" - самый неизвестный фигурант санкционного списка. Ее сайт не работает, в интернете о компании почти нет подробностей. По данным "Спарк", владельцем АО "Пасит" является Анатолий Конищев. У компании в 2014-2017 годах было три госконтракта на сумму в 16,3 млн рублей. Одним из заказчиков был НПЦ "Дельта", входящий в структуру СВР.

"Юниджет" и "Транс Логистик"

В отдельном списке компаний, которые, по мнению администрации США, пытались оказать влияние на исход президентских выборов 2020 года, фигурируют две компании - "Транс Логистик" и "Юниджет", которые, как утверждает минфин США, могли использоваться для тайной покупки запчастей и обслуживания самолетов.

В сообщении министерства говорится, что "Транс Логистик" владеет самолетом Raytheon Hawker 800XP номер M-VITO, который уже находится под санкциями, а "Юниджет" - Embraer ERJ-135BJ Legacy номер M-SAAN, тоже уже внесенным в санкционные списки.

В сообщении фигурируют генеральный директор авиакомпании "Юниджет" Мария Зуева и бенефициар "Юниджет" и генеральный директор еще одной авиакомпании "Алькон", которая также упоминается в документе, Кирилл Щербаков.

Согласно "Спарку", компания "Юниджет" - российский оператор бизнес-джетов, созданный 10 декабря 2009 года. Ее название полностью созвучно с названием французской компании Unijet, известной, в частности, тем, что ее бизнес-джет Falcon 50 EX разбился в московском аэропорту Внуково с главой французской нефтегазовой компании Total Кристофом де Маржери на борту.

Однако написание ее латинскими буквами отличается - Yunidzhet. Французская компания в свою очередь провела ребрендинг и теперь называется Luxaviation.

Какие новостные СМИ оказались под санкциями?

Отдельный блок санкций касается вмешательства в президентские выборы США 2020 года. По версии американский властей, эту информационную кампанию курировал первый замглавы администрации президента Алексей Громов, который еще с 2014 года находится под санкциями ЕС, но в американском "черном списке" до настоящего времени не фигурировал.

Российские власти якобы пытались повлиять на итоги выборов через несколько новостных сайтов, утверждают власти США. Они также считают, что через эти сайты шли дискредитация западных вакцин от коронавируса и распространение всевозможных конспирологических теорий.

Самый известный из них - News Front. США и ранее обвиняли его в связях с российскими властями. Его посещаемость в марте составила 3,5 млн человек, следует из данных сервиса SimilarWeb. Однако 60% трафика приходится на Россию, 22% - на Украину. Агентство освещает новости в России, Донбассе и мире с прокремлевских позиций и имеет версии на английском, болгарском, грузинском, немецком, сербском, французским языках.

Возглавляет агентство уроженец Крыма Константин Кнырик, который в момент событий 2014 года был депутатом Бахчисарайского городского совета и лидером пророссийского движения "Русское вече". Сейчас он возглавляет крымское отделение партии "Родина". Редакция News Front официально зарегистрирована в Крыму. По версии американских властей, агентство тесно связано с ФСБ.

"В психологии есть такой термин - проекция. У чиновников Госдепа реально есть психологическая проекция, потому что они привыкли, что в западном мире все СМИ должны контролироваться спецслужбами, и они не могут представить себе, что могут быть СМИ, которые работают как СМИ. Мы даже рады [санкциям], они расширяют нашу аудиторию", - заявил Би-би-си Кнырик.

По его словам, в News Front работают 17 человек, но вместе с журналистами-волонтерами - около 80. Аудитория англоязычной версии - 20 тысяч уникальных посетителей в сутки.

Еще один сайт, информационное агентство InfoRos, по версии американских властей, курируется ГРУ. Информации о его посещаемости нет в сервисе SimilarWeb, это значит, что она может быть незначительной. В группе сайта во "ВКонтакте" - около 4 тысяч человек. У сайта есть англоязычная версия, все новости также освещаются с прокремлевских позиций.

Среди учредителей агентства - ассоциация "Деловой клуб Шанхайской организации сотрудничества" во главе с Денисом Тюриным. Он также один из создателей АНО "Институт русского зарубежья", которое по заказу российского правительства занималось созданием сайта фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом.

В сообщении министерства финансов США указано, что Тюрин - бывший сотрудник ГРУ. Подавая заявку на кредит в одном из российских банков, Тюрин указал, что он офицер одной из воинских частей министерства обороны России, рассказал источник, имеющий доступ к персональным данным россиян.

Ранее The New York Times и Washington Post указывали, что это воинская часть ГРУ, сотрудники которой, в частности, рассылали письма сенаторам США от имени некоей организации "Патриоты Украины".

Тюрин не ответил на звонки корреспондента Би-би-си. Редакция InfoRos не ответила на запрос.

Что такое "чрезвычайная ситуация" и опасна ли высылка дипломатов?

В президентском указе Байдена также говорится о том, что США оказались в условиях "чрезвычайной ситуации национального масштаба" из-за "враждебных действий" российского руководства.

Объявление о введении "чрезвычайной ситуации" в США является личной прерогативой президента. Это означает, что глава Белого дома получает право принимать решения, не консультируясь с Конгрессом и в большинстве случаев не получая одобрения Сената или Палаты представителей.

"В сущности, подобное заявление включает особый, параллельный законодательный режим, позволяющие президенту обойти запреты и ограничения, которые обычно действуют, - пояснил Русской службе Би-би-си преподаватель юридического факультета Колумбийского университета Ричард Фролик. - После объявления о "чрезвычайной ситуации" в его личном распоряжении оказывается право принимать 136 дополнительных решений, лишь 13 из которых требуют одобрения Конгресса. Все остальные немедленно вступают в силу после подписания президентского исполнительного решения".

Правила введения режима "чрезвычайной ситуации" в США регулируются законом National Emergencies Act, подписанном президентом Фордом в сентябре 1976 года. С тех пор главы Белого дома ровно 60 раз объявляли о подобном режиме. 30 из этих объявлений до сих пор не отменены. После принятия закона каждый из президентов США объявлял о нескольких "чрезвычайных ситуациях национального масштаба". Так, например, Клинтон объявил о 17 таких решениях, Буш-младший - о 12, Обама - о 13 и Трамп - о 7.

Решения президента могут касаться самых различных сфер - от ограничения выхлопов в автомобильной промышленности до запретов на реализацию зарубежных иностранных контрактов или ограничений на добычу различных ископаемых.

"Подобное объявление декларирует, что средств, которые находятся в распоряжении Конгресса, недостаточно для разрешения кризисной ситуации, и исполнительная власть берет на себя ответственность за решение какой-либо проблемы", - говорит Ричард Фролик.

Байден также заявил о высылке 10 российских дипломатов, но эта мера, по мнению экспертов, далеко не самая страшная. "Выслали десять дипломатов, Россия в ответ еще десять [американских] вышлет. Их сокращали до сотни в последнее насколько лет, это не самое главное, хотя тоже неприятно. Это уже на фоне горящего города костерок разожгли: неприятно, жар, но горит и горит, - объясняет программный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев. - Идет речь о высылке или сокращении, пока непонятно. Выслать могут одних, прислать других, тогда ничего страшного".