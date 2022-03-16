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Евросоюз — крупнейший торговый партнер России — наконец обнародовал четвертый пакет санкций против нее в ответ на вторжение в Украину. Он запретил поставлять в Россию дорогие машины, часы и одежду, покупать у России некоторые виды металлопродукции, а также вкладывать европейские деньги в российскую энергетику.
Romanas Abramovičius
Romanas Abramovičius
© AP / Scanpix

Под санкции попали полтора десятка человек, в том числе миллиардер Роман Абрамович и глава "Яндекса" Тигран Худавердян. По графе "пропагандист" туда угодили Константин Эрнст, Армен Гаспарян и Артем Шейнин.

Есть там и бывшая жена главы нефтяного госгиганта "Роснефть" Игоря Сечина Марина, и сама "Роснефть" наряду с десятком госкомпаний, включая Объединенную судостроительную и Объединенную авиастроительную корпорации.

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Это далеко не первые санкции ЕС: опубликованное дополнение начинается с номера 879 для людей и с номера 57 для компаний. Путин и высшее руководство России давно под санкциями.

При этом у ЕС остается дубина, которой он пока не спешит пользоваться, поскольку не уверен, что сдюжит отдачу. Это — полное эмбарго на покупку российских энергоносителей.

США уже ввели его, однако они сами — крупнейший производитель нефти в мире, а импорт российского сырья не превышал в их балансе 8%. Европа импортирует из России 60% нефти и нефтепродуктов, и заменить эти поставки в одночасье невозможно.

Санкции — это очень дорого и надолго


Против России уже введено больше санкций, чем против какой бы то ни было страны мира. После вторжения в Украину она обошла в "рейтинге изгоев" и Северную Корею, и Иран.

Опыт этих стран, да и собственный советско-российский опыт, подсказывает, что санкции вводятся быстро, а снимаются десятилетиями.

С другой стороны, из режима санкций всегда делаются исключения, о которых сразу громко стараются не объявлять.

Обычно они касаются оплаты покупок российского сырья и завершения уже начатых проектов. Основная цель этих исключений — убедиться, что санкции подорвут возможности России финансировать военную агрессию против Украины, но при этом потери Европы и США будут минимизированы.

Такие исключения сделаны и в четвертом пакете европейских санкций — для нефтегазовых расчетов и ядерной энергетики.

На сегодняшний день у России арестованы 300 млрд долларов, или половина ее золотовалютных резервов, ей не поставляют наличные доллары и евро, крупные банки фактически отрезаны от мировой финансовой системы, авиакомпании лишились доступа к небу, самолетам и запчастям, а США отказались покупать нефть и газ.

Метастазы санкций всегда обширнее самих ограничений, объявленных властями стран Запада, поскольку они побуждают частный бизнес добровольно отказываться от работы в России и с Россией.

Соображения могут быть этическими: боязнь бойкота со стороны потребителей в других странах, где они зарабатывают больше денег, чем на небольшом российском рынке. А могут быть и чисто практическими: из-за санкций и контрсанкций компаниям сложно инвестировать, выводить прибыль, закупать материалы и технологии.

Российская экономика ориентирована на Запад и зависит от него — не только и не столько в торговле, сколько в технологиях.

Российские компании работают на западном оборудовании и программном обеспечении. Торговля, финансы, рестораны, транспорт, полиграфия, образование, интернет-сервисы и многое другое — все зависит от западного ноу-хау. Внешние деньги — кредитные, рекламные, инвестиционные — приходят преимущественно с Запада.

Разрыв этих связей будет очень болезненным. Заменить их китайскими или другими не западными технологиями и оборудованием быстро не получится. К тому же, на такую масштабную перестройку нужны огромные деньги, а в России с этим сейчас туго.

Только в этом году Россия, по разным оценкам, недосчитается от 8% до 30% годового объема ВВП. В прошлом году он составил 1,65 трлн долларов, так что первые грубые прикидки обещают России сокращение экономики по меньшей мере на 130 млрд долларов, а то и на полтриллиона.

Что еще вошло в четвертый пакет санкций ЕС


Поставки в Россию:

  • автомобили и другие средства перевозки людей стоимостью более 50 тысяч евро;
  • фуникулеры, горнолыжные подъемники, мотоциклы и запчасти стоимостью более 5 тысяч евро;
  • предметы роскоши стоимостью более 300 евро за штуку.


Закупки в России:

  • стали и металлопродукции.


Финансы:

  • запрет на инвестиции и кредитование нефтегазовой отрасли России;
  • запрет на присвоение кредитных рейтингов российским эмитентам.

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