Новые правила ЕС для туристов. Что изменится в 2025 году?

Начиная с 2025 года путешественники, в том числе туристы из Венликобритании, столкнутся с новыми правилами при посещении Европы.

Флора, британка и мать двоих маленьких детей, относится к числу тех, кого затронут эти изменения.

„Путешествовать с детьми и так непросто, а теперь нам придется заниматься еще и дополнительной бумажной волокитой“, - говорит Флора. Она и ее партнер Александр, который в настоящее время находится в отпуске в Великобритании, расстроены новыми требованиями. Они считают, что это усложняет планы путешествий.