Новые кандидаты в ЕС, пестициды, газ и TikTok. Евродайджест: главные события недели

Украина и Молдова официально получили статус кандидата в ЕС



Что случилось? На саммите в Брюсселе главы государств и правительств стран Евросоюза признали Украину и Молдову кандидатами на вступление в ЕС. Такой же статус пообещали предоставить в Грузии при выполнении ряда условий (пока что за страной признали "европейскую перспективу"). Это решение соответствует рекомендациям Еврокомиссии, опубликованным на прошлой неделе. Председатель ЕС Шарль Мишель назвал наделение Украины и Молдовы статусом кандидата "историческим моментом", глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен — "лучшим сигналом надежды для граждан Украины, Молдовы и Грузии в эти тревожные времена". Решение, принятое на саммите ЕС, приветствовали президенты Украины и Молдовы.

Что это значит? Теперь двум бывшим советским республикам будет необходимо провести ряд реформ, ранее рекомендованных Еврокомиссией. Украинским и молдавским властям потребуется существенно изменить судебные системы в своих странах, серьезнее бороться с коррупцией и влиянием олигархов на власть. Приведение законодательства и государственных институтов в соответствии с европейскими стандартами может занять у Украины и Грузии много лет — ряд балканских стран получили статус кандидата еще в 2000-е годы, но так и не вступили в ЕС. Премьер-миннистр Грузии, в свою очередь, поздравил коллег с получением статуса кандидата и пообещал приложить все усилия, чтобы его страна достигла таких же успехов. Впрочем, незадолго до саммита в Брюсселе он говорил, что подобный исход событий был бы "несправедливым".

Трансграничное сотрудничество в области здравоохранения



Что случилось? В четверг Европарламент и Европейский совет достигли соглашения о более эффективном сотрудничестве стран ЕС в случае "будущих серьезных трансграничных угроз здоровью". Как подчеркивается в пресс-релизе, по итогам двух лет борьбы с COVID-19 стало очевидно, что между государствами требуется улучшить "планирование и координацию". Решение уже поддержала Еврокомиссия. "COVID-19 все еще с нами, и мы видим появление новых угроз здоровью вроде обезьяньей оспы, для борьбы с которой наше объединение в области здравоохранения сегодня необходимо сильнее, чем когда-либо", — отметила комиссар ЕС по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес.

Что это значит? Ключевой пункт соглашения — роль профилактики в борьбе с угрозами общественному здоровью. Страны ЕС должны будут готовиться к возможным кризисам в области здравоохранения, причем качество этой подготовки на национальном уровне будет проверять Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC). Также Еврокомиссия получит право официально признать чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения на уровне ЕС — это позволит в случае необходимости объединить усилия стран для борьбы с угрозой здоровью граждан. В соглашении также уточнены процедуры совместных закупок лекарств и медицинских изделий. Для вступления в силу соглашение должны одобрить Европарламент и Европейский совет.

К 2030 году использование пестицидов сократят вдвое



Что случилось? Еврокомиссия приняла новые правила, направленные на восстановление биоразнообразия в Европе. Один из важных пунктов соглашения, которое в дальнейшем должны одобрить Европарламент и Совет ЕС, — двукратное сокращение использования пестицидов. Авторы инициативы со ссылкой на экспертов и ученых утверждают: химические пестициды наносят вред здоровью человека и вызывают сокращение биоразнообразия сельскохозяйственных угодий, загрязняют воздух, воду и окружающую среду в целом.

Что это значит? Согласно предложению Еврокомиссии, к 2030 году фермеры, садовники и другие профессионалы, работающие с пестицидами, должны будут сократить их использование на 50%. Городские зеленые насаждения, парки, спортивные и игровые площадки и ряд других объектов нельзя будет обрабатывать пестицидами в принципе. В остальных случаях их можно будет использовать лишь в качестве крайней меры. Европейским фермерам обещают поддержку для перехода на другие средства борьбы с вредителями, импортерам — постепенный запрет на продажу в ЕС продовольствия со следами пестицидов.

TikTok договорился с Еврокомиссией о маркировании рекламы



Что случилось? После переговоров с Еврокомиссией TikTok обязался следовать правилам ЕС в отношении рекламы и защиты прав потребителей. Обсуждение началось более года назад, когда Европейская организация потребителей обнаружила, что китайская соцсеть, например, не защищает детей от скрытой рекламы и неприемлемого контента. Комиссар ЕС по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявил: "Все платформы социальных сетей должны играть по правилам и следить за тем, чтобы потребители могли легко идентифицировать коммерческий контент, в том числе при его продвижении инфлюэнсерами. Мы приветствуем стремление TikTok к большей прозрачности в своей деятельности. Благодаря нашему диалогу потребители смогут обнаружить все виды рекламы, которым они подвергаются при использовании этой платформы".

Что это значит? Теперь пользователи TikTok смогут сообщать о рекламных объявлениях и предложениях, которые потенциально могут подтолкнуть или обманом заставить детей покупать товары или услуги. В соцсети нельзя будет рекламировать алкоголь, табак и "схемы быстрого обогащения". Если у пользователя более 10 000 подписчиков, его видео будет проверяться модераторами TikTok на соответствие правилам платформы. За выполнением этих и других договоренностей будут следить компетентные органы ЕС.

Европарламент одобрил план по наполнению газохранилищ к зиме



Что случилось? Соответствующий регламент, уже согласованный с министрами, был принят Европарламентом в срочном порядке (его предложили еще в конце марта). Законопроект поддержали 490 депутатов, 47 проголосовали "против", 55 воздержались. "Регламент служит ответом на текущую ситуацию. "Газпром" использует энергоснабжение как оружие, поэтому у нас теперь есть защитный щит", — сказал депутат Европарламента Ежи Бузек. Для окончательного вступления в силу правила должны утвердить в Совете ЕС.

Что это значит? Согласно новому регламенту, к 1 ноября 2022 года европейские газохранилища должны быть заполнены на 80% и стремиться к показателю в 85%. В последующие годы цель будет составлять 90%. Достичь таких результатов планируют благодаря диверсификации поставок — на этой неделе об интенсификации энергетического сотрудничества договорились с Норвегией. Также газохранилищам присвоят статус критически важной инфраструктуры, поэтому все их операторы должны будут пройти обязательную сертификацию. К августу 2022 года Еврокомиссия выпустит руководство о том, как страны ЕС могут совместно закупать газ.