Новый премьер-министр Италии Джорджа Мелони разожгла гендерные дебаты в Италии. В первом же заявлении она отметила, что будет использовать мужскую форму своей нового должности, пишет Quartz.

В Италии стали обсуждать политкорректность такого решения и его влияние на расширение прав женщин. В итальянском языке имена и статусы могут иметь женскую и мужскую форму. Когда речь идет о «традиционно мужских» профессиях женщины иногда все еще используют мужской род — например, avvocato (адвокат) или dottore (врач). Врачей-женщин могут называть il dottore, но должны называть la dottoressa.

Слово presidente (президент) на итальянском не относится к какому-либо роду, однако его определяет наличие артикля. По решению Мелони ее официальному титулу — Presidente del Consiglio – будет предшествовать артикль мужского рода il, а не женского la.

Как пишет Quartz, выбор артикля соответствует политической позиции нового премьера. Мелони выступает против абортов, ЛГБТК+, а также «гендерной идеологии» и квот для женщин. По ее словам, они должны «подниматься на вершину» благодаря своим заслугам. В свой кабинет министров Мелони назначила только шесть женщин.

В лингвистической Академии делла Круска во Флоренции решение Мелони назвали неправильным. По словам экспертов, использование женского рода для должностей, занимаемых женщинами, является грамматически верным выбором.