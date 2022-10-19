Новое вторжение в Украину из Беларуси: насколько это возможно и имеет ли шансы на успех?

Вопрос, которым задаются военные эксперты и политики Украины и ее союзников: насколько вероятно прямое участие белорусской армии в войне на стороне России? И кроме того: возможно ли новое вторжение со стороны Беларуси российских войск — например, в попытке нового штурма Киева?

BBC News Украина поговорила с политологами и военными аналитиками о возможности и перспективах подобного развития событий.

Сколько российских войск в Беларуси?



О возможности новых наступательных действий с белорусской территории говорили в течение всего лета. При этом в сводках Генштаба ВСУ ситуация на Волынском и Полесском направлении все время характеризовалась, как "без существенных изменений".

Однако нынешней осенью Россия снова начала стягивать войска на белорусскую территорию. Еще более тревожной ситуация стала с объявлением в России мобилизации. По сообщениям украинской разведки, в Беларуси готовятся принять 20 тысяч мобилизованных из РФ.

10 октября, в день массированного ракетного обстрела Украины (в том числе и с белорусской территории), Александр Лукашенко объявил о создании совместной группировки войск с Россией.

До недавнего времени постоянный российский контингент в Беларуси насчитывал порядка тысячи военнослужащих.

Главным образом, в него входили специалисты по обслуживанию шести ударных самолетов, четырех установок оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер", 12-ти зенитно-ракетных комплексов С-400, а также связисты со станций "Ганцевичи" и "Вилейка".

Насколько существенно изменится это количество, пока не известно, хотя начальник белорусского департамента военного сотрудничества Валерий Ревенко заявил, что речь идет о девяти тысячах.

Если верить появившимся в сети фотографиям, то, в основном, в Беларусь привозят недавно мобилизованных.

17 октября Беларусь заявила, что из России для совместной группировки вскоре прибудут около 170 танков, до 100 орудий и минометов калибром более 100 мм и 200 боевых машин.

При этом, по данным белорусского телеграмм-канала "Белорусский Гаюн", эшелоны с россиянами прибывают в центральные и северные области Беларуси, а не в приграничные с Украиной районы.

Чем это грозит Украине?



На прошлой неделе военно-политический обозреватель проекта "Информационное сопротивление" Александр Коваленко отметил, что для того, чтобы создать угрозу полномасштабного вторжения в Украину, Россия должна сконцентрировать в Беларуси не менее 40 батальонно-тактических групп (БТГ).

В таком случае речь идет о 24-28 тысячах военнослужащих. Примерно такой была численность российских войск, вторгшихся в Украину из Беларуси в феврале.

Следовательно, если речь идет только о девяти тысячах, то это — не более 12 БТГ, причем, как отмечает Коваленко, не полноценных БТГ, а маршевых батальонов — то есть без техники. "Это, скорее, для отвлечения внимания, а не предпосылка реальной угрозы", — полагает он.

Как бы то ни было, но если российский контингент в Беларуси вдруг начнет быстро расти, то велика вероятность того, что Россия действительно готовит наступление, используя при этом не слишком мотивированных и малоподготовленных мобилизованных.

А есть ли силы для наступления?



Аналитик украинского оборонного интернет-портала Defense Express Иван Киричевский сказал Би-би-си, что пока об этом говорить рано: "Когда силы российской армии на других фронтах будут настолько истощены, что она будет едва держать оборону, Кремль может дать приказ идти в наступление, чтобы сдержать продвижение ВСУ".

Киричевский, однако, сомневается, что Россия сумеет сформировать достаточную группировку войск для того, чтобы предпринять еще одно наступление с севера.

По его словам, показательным примером может служить российская попытка сформировать 3-й армейский корпус, который должен был быть готов к боевым действиям к середине августа. Эта затея провалилась, и корпус удалось ввести в действие только в сентябре, причем не до конца сформированным.

"В итоге украинская армия его "размотала", в частности, на Харьковщине", — отмечает эксперт.

Готова ли Украина к возможному наступлению на севере?



Командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев объяснил успехи российской армии на севере Украины в начале войны тем, что большинство украинских войск были задействованы на Донбассе, а на границе с Беларусью располагались подразделения, укомплектованные по штату мирного времени, чего было совершенно недостаточно для отражения полномасштабной агрессии.

Вероятно, оказало влияние и то, что всего за два дня до российского вторжения белорусский министр обороны Виктор Хренин "дал слово офицера" своему украинскому коллеге Алексею Резникову, что никакого наступления из Беларуси не будет. Об этом сам Резников рассказал в интервью американской газете Washington Post.

Сейчас же, как говорит генерал Наев, к наступлению из Беларуси Украины готова. "Те войска, которые будут накапливаться в Беларуси, будут повышать их степень готовности. Соответственно, и украинское командование также будет наращивать наши силы и средства", — объяснил он.

О готовности говорят и власти пограничных с Беларусью украинских областей.

Виталий Коваль, руководитель военно-гражданской администрации Ровенской области, имеющей 218 км общей границы с Беларусью, в комментарии BBC News Украина сказал, что работы по укреплению обороны границы велись семь месяцев.

Любое наступление с севера, по его словам, не будет легким: "40% нашей территории покрыты лесом. И именно северные районы, граничащие с Беларусью, это непроходимые леса, а также болота. Кроме того, есть 170 рек. Это природные барьеры для вражеской техники. Мосты над реками — объекты, которые могут быть заблокированы разными способами и остановят движение врага".

"Только самоубийцы могут пойти на нас войной через украинско-белорусскую границу", — добавил он.

Вступит ли белорусская армия в войну на стороне России?



В конце прошлого года в сухопутных белорусских войсках насчитывалось 17 тысяч военнослужащих, львиную долю которых составляли призывники.

У белорусской армии есть и бронетехника, и авиация, и, по словам Ивана Киричевского, вступление Беларуси в войну действительно может быть опасным. Однако у ее военных нет боевого опыта.

При этом белорусское руководство, включая Лукашенко, много раз заявляло о нежелании воевать с Украиной. Хотя, если вспомнить заверения Хренина 22 февраля, вряд ли подобные утверждения можно считать гарантиями.

Возможна ли мобилизация?



Несколько дней назад в белорусском оппозиционном издании "Наша нива" появилась статья под названием "Решение о мобилизации в Беларуси принято", где журналисты со ссылкой на собственные источники утверждали, что Лукашенко принял принципиальное решение о проведении скрытой мобилизации в Беларуси для доукомплектования частей.

По мнению авторов статьи, это делает сценарий эскалации на границе Беларуси с Украиной более вероятным.

Во вторник информацию об этом подтвердил и генеральный штаб вооруженных сил Украины.

"Под видом учебных сборов проводятся мероприятия скрытой мобилизации в Вооруженные силы Беларуси. По имеющейся информации, проходят мероприятия по подготовке операторов зенитных ракетных систем и экипажей танков", — заявил генштаб.

Официально Минск о мобилизации не объявлял, а раньше Александр Лукашенко вообще отрицал какие-либо подобные планы.

А будут ли белорусы воевать?



Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал, что в Беларуси действительно идет частичная скрытая мобилизация, но берут они, в основном, военнослужащих, имеющих строительные специальности.

"То есть главная задача белорусской стороны — не воевать с нами, а построить российскому контингенту какие-то условия для жизни", — сказал он в одном из эфиров на канале "Фейгин-Live" в YouTube.

Арестович убежден, что вероятность прямого участия белорусской армии в войне против Украины, хотя и не нулевая, но весьма низкая.

Для многих военных обозревателей аргументом в пользу того, что белорусская армия прямых военных действий вести не намерена, является вывоз вооружений и боеприпасов из белорусских арсеналов в российские подразделения.

Тот же Киричевский считает, что Лукашенко таким образом пытается откупиться от прямого вступления своей армии в войну против Украины.

Авторы телеграм-канала "Белорусский Гаюн" тоже думают, что прямое вторжение в Украину является лишь одним из вариантов развития событий.

Не исключено, что участие Беларуси ограничится подготовкой на своей территории российской ударной группировки без участия своей армии, поставкой вооружений и тренировкой российских мобилизованных на белорусских полигонах.

Впрочем, есть и те, кто убежден, что рано или поздно белорусская армия все же вступит в войну.

Глава украинского фонда помощи военнослужащим "Вернись живым" Тарас Чмут так прокомментировал новость о возможном появлении в Вооруженных силах Беларуси российских "Искандеров" и С-400: "Они вступят в войну. Или мы выиграем раньше и РФ посыплется…"

Что касается настроений самих белорусов, то один из граждан страны, с которым на условиях анонимности разговаривали журналисты BBC News Украина и у которого есть родственники в белорусской армии, сказал так: "Республика Беларусь воевать не хочет. И не будет".