Новое китайское чудо откладывается. Почему у Си Цзиньпина не растет экономика

Во-вторых, после вторжения в Украину Россия лишилась доступа к западным рынкам, технологиям и инвестициям, за счет которых развивалась последние десятилетия. Кремль надеется, что теперь их заменит Китай. Так что проблемы Китая - проблемы Кремля .

Во-первых, Китай - крупнейший покупатель энергоресурсов в мире, и его проблемы подавляют цены на нефть - главный экспортный товар России. Она вынуждена добровольно сокращать добычу и отказываться от части доходов, и без того ограниченных санкциями Запада за развязанную Кремлем войну в Европе .

И особенно неприятны китайские сложности для России , напавшей на Украину. По меньшей мере по четырем причинам.

Это плохие новости и для авторитарного Си, и для китайцев, привыкших жить лучше год от года, и для всего мира, зависимого от китайской экономики, второй по размерам после США.

Мотор мировой фабрики завелся было с новой силой, но спустя полгода снова забарахлил. Китайцы не тратят деньги, бизнес не развивается, а конфликт с Западом отпугивает иностранных инвесторов и торговых партнеров. Прежние рецепты роста уже не работают, а набор новых сильно ограничен.

В промышленности деловая активность затухает третий месяц подряд, и даже в секторе услуг с приближением лета оживление сменилось спадом. Курс юаня падает и уже достиг уровня 15-летней давности.

Статистика последних недель показала, что китайцы не спешат тратить деньги, бизнес не торопится инвестировать. Внутренний туризм подавлен, продажи квартир и машин сокращаются вслед за доходами населения.

Китайский локдаун был беспрецедентным. Когда его сняли, Китай ожил. Но чуда не случилось.

И в-четверых, война вызвала кризис в Европе, и у нее все меньше денег на покупку китайского импорта - одного из трех главных двигателей экономики наряду с инвестициями и потреблением. Каждый день российской агрессии наносит Китаю прямые убытки.

В-третьих, один из главных тормозов китайской экономики - торговая и технологическая война с США. Новый курс Си направлен как раз на устранение этой преграды или хотя бы смягчение последствий. Любое сближение с Россией и поддержка Владимира Путина добавит аргументов американцам для усиления давления на Китай и осложнит попытки Си сохранить хорошие отношения с Евросоюзом - главным рынком сбыта китайских товаров.

Недоверие. Китайцы не верят, что жизнь налаживается. Локдаун в Китае был намного продолжительнее и суровее, чем в остальном мире; его шрамы глубже и рассасываются медленнее. Доходы населения уже не растут так, как до пандемии. Люди боятся будущего и не верят властям, они не тратят деньги, а откладывают на черный день или погашают долги.

Список проблем длинный, но вот главные из тех, что чаще всего упоминают экономисты и эксперты.

Может ли Си перейти к ускорению без перестройки? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно разобраться, почему тормозит китайская экономика - мировой рекордсмен роста последних десятилетий.

Компартия во главе с Си Цзиньпином обеспокоена, но быстрых и легких рецептов исправить ситуацию у нее не осталось.

“Спустя полгода после отказа от политики “нулевого ковида”, все более очевидным становится тот факт, что изначальные ожидания оживления экономики оказались завышенными”, - отмечает Янчжун Хуан из американского Совета по международным отношениям (Council on Foreign Relations).

Все меньше западных инвестиций. Конфликт отпугивает иностранные компании. Они не спешат вкладываться в Китай либо из-за уже введенных ограничений, либо из боязни будущих санкций, в том числе из-за Украины или Тайваня. Западные компании ищут новые локации для расширения производства, и деньги уходят в Индию, Вьетнам , Египет , Турцию, Мексику.

“Можно только надеяться, что со временем обе стороны приспособятся к новой реальности, примерно как США и СССР времен холодной войны, и выработают новые правила, которые расширят пространство для сотрудничества”, - пишет Янчжун Хуан из Council on Foreign Relations.

Конфликт с Западом. Китай разбогател благодаря глобализации как младший торговый партнер Запада и вырос во вторую мировую экономику. Си Цзиньпин, самоутвердившись авторитарным правителем внутри страны, стал самоутверждаться на мировой арене. Симбиоз сменился конкуренцией за лидерство в мире, и Запад пошел на Китай торговой и технологической войной. Развод только начался, и каким будет новый мировой порядок, пока неясно.

Та же ситуация с бизнесом. Раны доковидных гонений на миллиардеров не зажили, компании не спешат вкладываться в развитие.

Виноват авторитаризм Си Цзиньпина, полагают эксперты исследовательского центра Bruegel . В первое десятилетие его правления рыночные реформы остановились, а роль государства в экономике усилилась, пишут они. Вряд ли Си готов к настоящему развороту от консолидации власти и усиления роли компартии к большей свободе в экономике и обществе в целом, заключают эксперты.

Застарелые структурные перекосы китайской экономики выправлять не получается. Рынок недвижимости по-прежнему в кризисе, рождаемость падает, а безработица среди молодежи, наоборот, увеличивается. Производительность труда давно не растет прежними темпами.

Прежние источники роста (почти) исчерпаны. Восстановительный догоняющий рост экономики завершен. Дивиденды урбанизации и индустриализации выплачены, бурный прирост трудоспособного населения давно в прошлом.

Китаю сложнее привлекать не только прямые инвестиции, но и портфельные, поскольку свободно вывести деньги из Китая нельзя, вложения в китайские финансовые инструменты для иностранцев ограничены, а их доходность ниже, чем во многих развитых странах, включая США.

Занимать, чтобы стимулировать экономику, все сложнее. Долги центральной и региональных властей приближаются к 100% ВВП , что необычно для стран с аналогичным китайскому уровнем развития.

Какой путь выберет компартия, возможно, станет известно уже на июльском заседании политбюро, которое будет посвящено экономике. Однако возможности сильно ограничены.

В отсутствие рыночных и политических реформ их можно подстегнуть государственными инвестициями и субсидиями, как в прошлые эпизоды замедления роста. Экономисты и бизнес хором призывают китайские власти сделать это, и власти сами признают, что без господдержки экономика не оживет.

Все эти проблемы привели к тому, что главные двигатели роста экономики - экспорт, частные инвестиции и потребление - барахлят.

А война России против Украины усугубляет и конфликт Китая с Западом, и дефицит внешних инвестиций, и сокращение экспорта в переживающую кризис Европу. Более того, газовая война Путина против ЕС показала европейцам, чем может обернуться зависимость от поставщика стратегических товаров. Теперь они спешат разложить яйца в разные корзины и ищут альтернативы Китаю.

К тому же, предыдущие раунды господдержки оборачивались пузырями в промышленности и жилищном строительстве, тогда как правительство пытается стимулировать не производство, а потребление, чтобы перевести экономику на современные рельсы.

Однако традиционный способ - снижение ставок центробанка - к росту потребления не приводит, потому что китайцы привыкли к микроскопическим доходам по депозитам и откладывают не ради прибыли, а из страха, что в будущем им не хватит на старость, болезнь и образование детей, а государство не поможет.

Китай попал в порочный круг, когда с каждым новым раундом господдержки затраты все больше, а эффект все меньше, описала проблему профессор Лондонской школы экономики (LSE) Кею Джин.

“Нужно быть готовым к тому, что в будущем Китай будет расти медленнее, потому что сейчас он переживает переходный период от индустриализации к инновационной экономике”, - сказала она в интервью Bloomberg.

Догонит ли Китай Америку?