Новая Зеландия присоединилась к санкциям против Беларуси

Новая Зеландия присоединилась к санкциям, введенным в отношении белорусских властей западными странами. Страна прекращает выдачу виз и запрещает въезд на свою территорию лицам, причастным к фальсификации результатов президентских выборов в августе 2020 года и нарушениям прав человека в ходе начавшихся после этого протестов. Об этом в четверг, 17 июня, заявила министр иностранных дел Новой Зеландии Нанаия Махута.

В черном списке оказались более 50 человек, включая правителя Беларуси Александра Лукашенко и ключевых сотрудников его администрации. Кроме того, санкции введены в отношении сотрудников избирательной комиссии и силовых ведомств. Данные меры будут обновляться и пересматриваться с учетом дальнейших событий. "Новая Зеландия ясно дала понять, что действия режима Лукашенко неприемлемы", - подчеркнула Махута.

Одновременно правительство в Веллингтоне выразило "серьезную озабоченность в связи с принудительной посадкой самолета Ryanair 23 мая и арестом находившихся на борту журналиста Романа Протасевича и девушки Софии Сапеги". "Мы приветствуем расследования этого инцидента Международной организацией гражданской авиации (ИКАО)", - указывается далее в заявлении. Кроме того, власти Новой Зеландии вновь призвали Беларусь "провести свободные и справедливые выборы и соблюдать высокие стандарты прав человека".

Захват самолета Ryanair и протесты в Беларуси

Белорусские власти 23 мая принудили лайнер авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершить экстренную посадку в Минске, заявив, что получили сообщение о якобы находящейся на борту бомбе. Распоряжение лететь в столицу Беларуси пилоты получили за несколько минут до вхождения самолета в воздушное пространство Литвы. Для его сопровождения был поднят истребитель МиГ-29 белорусских ВВС. После посадки самолета Ryanair в Минске бомбы на борту обнаружено не было, однако были задержаны два пассажира - белорусский оппозиционный блогер Роман Протасевич и его спутница, гражданка России Софья Сапега.

Инцидент с лайнером стал одной из главных тем саммита Евросоюза в Брюсселе 24 мая. 5 июня ЕС ввел санкции в отношении государственных белорусских авиакомпаний. Им запрещено пользоваться воздушным пространством и аэропортами ЕС. Совет ЕС призвал также европейские авиакомпании избегать перелетов над территорией Беларуси. Свое воздушное пространство для белорусских авиакомпаний закрыла и Япония.

В Беларуси не утихают протесты, начавшиеся после прошедших 9 августа 2020 года президентских выборов, победителем которых ЦИК вновь объявил Александра Лукашенко. Демонстранты обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых, честных выборов и освобождения политзаключенных, а также прекращения произвола сотрудников силовых структур в отношении протестующих. В ходе протестов пострадали, были арестованы и задержаны тысячи человек, в том числе десятки журналистов. Несколько человек погибли. В последнее время протестные акции носят локальный характер. Оппозиция сформировала Координационный совет для передачи власти, но в итоге все члены президиума КС были либо арестованы, либо оказались за границей.