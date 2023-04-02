Новая волна торнадо в нескольких штатах США: более 25 погибших

По данным издания Washington Post, зарегистрированы сообщения о приблизительно 60 торнадо. ABC News пишет, что стихийное бедствие затронуло девять штатов.
Известно о жертвах в Арканзасе, Теннесси, Иллинойсе, Индиане, Алабаме и Миссисипи.
Торнадо пронеслось по городку Уинн в Арканзасе - поселению примерно в 170 км к востоку от столицы штата Литл-Рок.
Местная жительница Эшли Макмиллан рассказала, что она вместе с мужем, детьми и своими собаками прятались в маленькой ванной. Когда прошел торнадо, они сидели там "молясь и прощаясь друг с другом, потому что думали, что мы умрем". Упавшее дерево серьезно повредило их дом, но сами они не пострадали. Макмиллан рассказала агентству AP: "Чувствовалось, как трясется дом, были слышны громкие звуки, грохот посуды. А потом все стихло".
По предварительным данным, в Арканзасе погибли по меньшей мере пять человек, из которых четверо - в Уинне и один в столице Литл-Роке.
"Я живу здесь с 1985 года и довольно хорошо знаю весь округ, - рассказал Washington Post житель Литл-Рока, столицы штата. - А сейчас я не узнаю местность, меня это повергло в шок. Складское здание лежит в трех милях вниз по дороге от того места, где оно было, - говорит он.
"Печально, что мой город так сильно пострадал, - сказала информационному агентству AP Хайди Дженкинс, владелица местного салона. - Нашей школы больше нет, моей церкви больше нет. Мне больно за всех людей, которые потеряли свои дома".
Еще по меньшей мере семь человек погибли в Теннесси, четверо в Иллинойсе и трое в Индиане. Сообщается также о жертвах в Алабаме и Миссисипи.
Губернатор Арканзаса Сара Сандерс объявила в штате чрезвычайное положение, для помощи в восстановительных работах задействована национальная гвардия. По словам Сандерс, президент США Джо Байден пообещал федеральную помощь.
Предупреждения об экстремальных погодных условиях, в том числе о возможности гроз, сильного ветра и града, остаются в силе в восточной части страны, сообщила Национальная метеорологическая служба.
По данным американского веб-сайта PowerOutage, без электричества остались почти 600 тысяч человек, больше всех пострадали штаты Огайо, Пенсильвания и Теннесси.
Серия торнадо обрушилась на США спустя неделю после того, как в Миссисипи из-за огромного смерча погибли 26 человек. Тогда торнадо преодолел 94 км и длился около часа и 10 минут - необычно долгий период времени для подобных природных явлений.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Минздрав нашел способ решить проблему очередей у врачей: передаст часть функций
Еще одно изменение в медицине. Чтобы сократить очереди...
Из-за пенсий - удар по правящим: такие предложения никому не нравятся
Предложения Минсоцзащиты и труда о том, как следует...
"Сожрите друг друга". Безнациональная, безкультурная, безидейная борьба Кремля за абсолютную власть
Каждый (особенно тот, кто не читал) знает, что...
В связи с подорожанием частных стоматологических услуг - очереди в поликлинике: по ценам уже догоняем другие страны
В одной из крупнейших государственных...
Не хватает поваров и официантов: все хотят быть шефами, а не мыть посуду или чистить картошку
Для ресторана решение было рискованным, ведь ошибок в...