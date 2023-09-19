Новая волна ковида. ВОЗ призывает все страны привиться заранее

По данным американских властей, за неделю с 27 августа по 2 сентября (более поздних данных пока нет) число пациентов, требующих госпитализации, увеличилось почти на 9%. Смертность среди коронавирусных пациентов (правда, уже за следующую неделю, с 3 по 9 сентября), выросла почти на 5%.

Впрочем, это только официальные данные, причем полумесячной давности. Рассчитать реальную статистику зараженных в настоящий момент можно лишь очень приблизительно.

Но за почти три года пандемии, помимо массового тестирования на наличие вируса, у научного сообщества появились и другие способы, позволяющие более точно оценить реальное число зараженных (многие из которых могут быть ещё не диагностированы).

Например, довольно точный текущий прогноз можно получить, измерив концентрацию вируса в городской канализации (и сравнив его с загруженностью больничных парковок).

И по этому показателю новая волна эпидемии первую уже обошла.