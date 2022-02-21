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Приложение для соцсети экс-президента США Дональда Трампа Truth Social появилось в американском App Store. Ожидается, что платформа будет полностью функционировать к концу марта.
Donaldo Trumpo „Truth Social“ programėlė
Donaldo Trumpo „Truth Social“ programėlė
© Shutterstock

Медиаконцерн бывшего президента США Дональда Трампа Trump Media & Technology Group (TMTG) на этой неделе начинает постепенный запуск его социальной сети Truth Social. "На этой неделе мы приступаем к распространению приложения в магазине приложений Apple", - заявил Девин Нуньес, бывший конгрессмен-республиканец и главный исполнительный директор TMTG на телеканале Fox News в воскресенье, 20 февраля.

"Я думаю, к концу марта мы будем полностью функционировать по крайней мере в Соединенных Штатах", - добавил Нуньес, который покинул Палату представителей Конгресса США, чтобы возглавить медиакомпанию Трампа.

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Как пишет агентство AFP, в воскресенье пользователи магазина App Store уже могли оформить предварительный заказ приложения для новой соцсети на 21 февраля - Президентский день, который традиционно отмечается в США в третий понедельник февраля.

Соцсети заблокировали Трампа после штурма Капитолия

После штурма Капитолия в Вашингтоне 6 января 2021 года Трампа заблокировали в крупных соцсетях, и он объявил о создании собственной платформы в противовес "тирании" крупных технологических компаний. Американский лидер рассматривает Truth Social как альтернативу Facebook, Twitter и YouTube.

В начале декабря TMTG и партнерская компания Digital World Acquisition Corp (DWAC), которая является специализированной компанией по слияниям и поглощениям (SPAC), объявили о привлечении 1 миллиарда долларов для создания соцсети и вывода ее на биржу.

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