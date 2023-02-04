"Новая газета": Россия готовится к новому наступлению в Украине

Собеседник издания не уточнил, на каком именно направлении РФ собирается наступать. Опрошенные газетой эксперты считают, что войска России могут попытаться отодвинуть линию фронта от аннексированной части Донбасса и Крыма, предпринять попытку наступления в Запорожской области или в сторону Волыни с территории Беларуси.

По словам источника "Новой газеты Европа", российские генералы готовы "пустить на фарш" десятки тысяч военнослужащих в угоду прихоти высшего командования. При этом они не принимают в расчет никакие очевидные опасности нового маневра, утверждает он.

"Украинцы получают абсолютно точные данные обо всех наших передвижениях от западных разведок, — говорит собеседник. — Скопить на определенном участке достаточное количество сил, не подставив их под удары HIMARS и дальнобойной артиллерии, — невозможно".

Среди других проблем в ходе нового наступления РФ источник назвал сложность захвата новых территорий и городов, их дальнейшее удержание, а также неизбежное растягивание линии фронта и трудности с подвозом продовольствия и боеприпасов.

"В итоге атак нам достается вместо населенных пунктов лунный ландшафт с остатками ненавидящего нас населения. На захваченных территориях действуют диверсионно-разведывательные группы врага. Они бьют в спину, наводят артиллерию, минируют дороги, захватывают „языков". В такой обстановке удержать фронт можно только ценой огромных потерь", — заявил российский военный.

В декабре главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что Россия собирается предпринять новое наступление в Украине, в том числе на Киев, в первые месяцы 2023 года. Для этого якобы в российскую армию намерены мобилизовать еще 500 тысяч военнослужащих, утверждали в военной разведке Минобороны Украины. В ведомстве ожидают, что российская армия будет наступать в Донецкой и Харьковской областях, а также, возможно, в Запорожской, а обороняться — в Херсоне и Крыму

По словам начальника военной разведки Украины Кирилла Буданова, активизация боевых действий может начаться к марту. В свою очередь Украина, говорил он, тоже планирует крупное наступление по всей стране — "от Крыма до Донбасса". Для этого представители украинских властей активно просят у западных союзников новое вооружение. Они уже добились согласования поставок танков, а теперь намерены получить западные истребители.