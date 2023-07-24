Новая атака дронами на Одесскую область: не все беспилотники сбиты, есть и попадания

"Враг атаковал дронами-камикадзе юг региона: несколько "Шахедов" приземлили силы ПВО, но есть, к сожалению, и попадания", — написал он в Telegram. Позже он сообщил, что ночная атака дронами "Shahed-136" продолжалась почти четыре часа и была направлена против портовой инфраструктуры Дуная, три дрона уничтожены.