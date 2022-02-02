В постановлении суда говорится, что Брейвик не демонстрирует признаков исправления. На первом выездном заседании судебной комиссии по его освобождению 18 января Брейвик, как и во время прошлых заседаний, вскинул руку в нацистском приветствии.

На суде Брейвик возложил вину за совершенное им массовое убийство на пропагандистов радикализма.

"В том, что мне промыли мозги, нет моей вины. Те, кто промывают мозги людям, радикализируя их в интернете, практически полностью виноваты в том, что случилось 22 июля [2011 года]", — сказал он.

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"Я даю вам слово чести, что все это (вероятно, Брейвик имеет в виду насильственные действия — Би-би-си) я оставил позади. Но это не значит, что я не буду бороться за национал-социалистический захват Норвегии и Запада", — цитирует слова Брейвика агентство Рейтер.

Суд счел, что освобождать Брейвика опасно.

"Так как его психологическое состояние не изменилось, существует явный риск того, что он продолжит линию поведения, которая привела к нападению 22 июля", — говорится в заявлении суда округа Телемарк.

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Андерс Брейвик 22 июля 2011 года устроил взрыв в центре Осло, в результате чего погибли восемь человек.

Затем он направился на остров Утойя, где был расположен молодежный лагерь, и открыл стрельбу. Его жертвами на острове стали 69 человек, в основном подростки.

Позже он говорил, что мечтал совершить теракт по примеру "Аль-Каиды" (организация запрещена в России): захватить и обезглавить перед видеокамерой бывшую премьера Норвегии Харлем Брунтланд, перед этим заставив ее встать на колени и молить о пощаде.

Убийство 77 человек стало самым кровавым преступлением в Норвегии со времен Второй мировой войны. Брейвик по-прежнему считает, что его поступок был направлен на защиту белой расы от мультикультурализма и миграции.

В 2012 году Брейвика приговорили к 21 году заключения, позже он пытался жаловаться правозащитным организациям на то, что его лишают возможности общаться со сторонниками. Эта жалоба осталась неудовлетворенной.

Новый суд над Брейвиком снова приковал к его фигуре внимание публики. Это возмущает родственников убитых Брейвиком на острове Утойя активистов левых организаций.

В соответствии с норвежским законодательством, срок Брейвика будет продлен по истечении, если суд сочтет его по-прежнему опасным для общества. Агентство Рейтер отмечает, что теперь, после того, как ему в первый раз отказали в освобождении, он имеет право подавать аналогичные ходатайства каждый год.