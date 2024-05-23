Норвегия запретила въезд российским туристам

"Граждане России, целью которых является туризм и другие несущественные поездки, будут депортированы при въезде через внешнюю границу. Ужесточение распространяется как на тех, у кого есть визы, выданные Норвегией до ужесточения визовой практики весной 2022 года, так и на визы, выданные другими странами Шенгенской зоны", - говорится в сообщении.
Исключение может быть сделано для тех граждан России, которые едут к близким родственникам или же с целью работы и учёбы в Норвегии или в Шенгенской зоне.
В пресс-релизе правительства отмечается, что это решение связано с желанием Норвегии поддержать союзников и партнёров, которые вводят ограничения в ответ на полномасштабное военное вторжение России в Украину.
Норвегия ограничила въезд россиян ещё весной 2022 года и приостановила выдачу туристических виз гражданам России. Осенью прошлого года Норвегия ввела запрет на въезд в страну легковых автомобилей с российскими номерами. Это случилось после того, как Еврокомиссия приравняла въезд машин с российскими номерами к запрещенному импорту. Помимо Норвегии въезд автомобилям с российской регистрацией запретили шесть стран ЕС, в том числе Финляндия, Польша, Литва, Латвия, Эстония и Германия.
Ранее руководитель Норвежской полицейской службы безопасности в Западной Норвегии Торгилс Лутро рассказал в интервью NRK, что в регионе работают агенты российской разведки. По его мнению, Россия может готовить диверсии против объектов критической инфраструктуры.
В Западной Норвегии расположена крупнейшая в Северной Европе военно-морская база Хоконсверн, а также важные нефтегазовые объекты, электростанции и другая инфраструктура, связанная с электроснабжением.