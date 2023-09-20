Норвегия закроет въезд для автомобилей с российскими номерами

«Как и Финляндия , Норвегия введет ограничения на ввоз и использование в стране автомобилей с российской регистрацией. Сейчас мы изучаем, как это сделать, и вскоре представим конкретные меры», — заявил Петерссон.

C 17 сентября Польша запретила въезд на свою территорию легковых автомобилей, зарегистрированных в России. Ранее аналогичные запреты ввели Финляндия, Литва, Латвия и Эстония. Из граничащих с Россией стран на автомобиле, зарегистрированном в РФ, можно было въехать только в Норвегию, которая не входит в ЕС.