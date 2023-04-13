Норвегия высылает 15 российских дипломатов

"Россия представляет самую большую разведывательную угрозу в Норвегии. Принимая это всерьез, мы сегодня делаем шаг, препятствующий российской разведывательной деятельности в нашей стране. Не будем позволять офицерам российской разведки работать в Норвегии под дипломатическим прикрытием", - подчеркнула она.

В сообщении МИД сказано, что за деятельностью указанных сотрудникам разведки уже некоторое время следили, и они должны в скором времени покинуть территорию страны. Норвегия не будет выдавать визы другим офицерам разведки.

"Я подчеркиваю, что Норвегия желает продолжения нормальных дипломатических отношений с Россией и приветствует российских дипломатов. Наши действия сегодня направлены исключительно против нежелательной разведывательной деятельности. Мы хотим сохранить функционирующее дипломатическое представительство, но не можем одобрить злоупотребление дипломатического представительства в целях скрытой разведывательной деятельности", - отметила Анникен Хюитфельд.