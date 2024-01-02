Норвегия разрешила прямую продажу вооружений Украине

Правительство Норвегии приняло решение разрешить прямую продажу в Украину оружия и оборонной продукции норвежского производства. Это изменение вступило в силу в понедельник, 1 января, говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте правительства страны в тот же день.

В сообщении отмечается, что решением Стортинга (норвежского парламента) от 1959 года запрещены продажи оружия и боеприпасов в районы, где идет война или существует ее угроза. Таким образом, власти Осло сделали исключение из этого запрета.

Лицензии на экспорт - в индивидуальном порядке



Министерство иностранных дел Норвегии подчеркивает, что прямые продажи оружия и продукции оборонного назначения могут осуществляться только украинским властям, а соответствующие экспортные лицензии компаниям МИД будет выдавать только в индивидуальном порядке.