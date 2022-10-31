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Премьер-министр Норвегии Йонас Стёре объявил, что вооруженные силы страны переведены на более высокий уровень военной угрозы.
Норвегия переводит свои вооруженные силы в состояние повышенной готовности
© Reuters / Scanpix

"Это самое серьезное осложнение ситуации за последние несколько десятилетий", - объяснил он, уточнив, что хотя никаких конкретных свидетельств наличия угрозы со стороны России нет, однако нарастающее напряжение делает страну более уязвимой к различного рода угрозам, разведоперациям и попыткам влияния.

Формально новый уровень готовности вступит в силу с 1 ноября, спустя всего несколько недель после инцидента на газопроводе "Северный поток", послужившего причиной отправки вооруженных сил страны на охрану норвежских нефтяных платформ.

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Крме того, как сообщает агентство Рейтер со ссылкой на представителя министерства обороны, командование норвежских ВВС отменило учения своих истребителей F-35 в США, поскольку в данный момент Осло "предпочитает держать их в Норвегии".

После того как поставки российских энергоносителей прекратились, Норвегия стала крупнейшим экспортером природного газа в Европу.

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