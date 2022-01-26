Норвегия отменила карантин для приезжающих в страну без вакцины от COVID

До этого момента карантин должны были проходить те, кто приезжает из определенных стран и не может предоставить принимаемый Норвегией сертификат, подтверждающий вакцинацию или перенесенное заболевание. Теперь эта мера отменена, но таким приезжающим все равно требуется проходить тестирование на COVID-19 до и после прибытия в страну и регистрироваться при въезде на сайте entrynorway.no. Основанием для прохождения карантина может стать получение положительного результата теста, пишет RBC.
Туристы, которые прошли вакцинацию или имеют подтверждение перенесенного коронавируса, должны сдать тест только после прибытия в Норвегию. Однако подтверждающие документы должны быть “верифицируемыми”. В качестве подходящих названы норвежский сертификат по COVID-19 с QR-кодом, сертификат, эквивалентный цифровому COVID-сертификату Евросоюза, а также сертификаты из Великобритании.
Как отмечает Институт общественного здоровья королевства, туристы без сертификата по COVID-19 установленного образца составляют только 7% от всех въезжающих и 4% заболевших коронавирусом.
В Норвегии с начала пандемии выявили 641 тыс. заболевших коронавирусом, зафиксировано 1414 смертей.
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