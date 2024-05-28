Норвегия и Испания признали Палестину в качестве государства

Председатель правительства Испании Педро Санчес объявил во вторник, 28 мая, что его страна признает независимое государство Палестина в границах 1967 года и со столицей в Восточном Иерусалиме, сообщило информационное агентство EFE. Это решение политик назвал историческим и подчеркнул, что оно "ни против кого не направлено" и "в меньшей степени против Израиля", страны, которая является другом Испании, с кот