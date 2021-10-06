Компания-оператор газопровода "Северный поток - 2" добилась промежуточного успеха в конфликте с ЕС. В среду, 6 октября, генеральный адвокат высшей судебной инстанции Евросоюза - Европейского суда в Люксембурге встал на сторону Nord Stream 2 AG, поставив под сомнение решение нижестоящей инстанции.

Постановление Суда ЕС, которое было принято в мае 2020 года, было ошибочным и должно быть пересмотрено, говорится в заключении генерального адвоката Михала Бобека. Таким образом он порекомендовал суду вернуть дело нижестоящей инстанции для нового рассмотрения.

Заключения генерального адвоката не носят обязательный характер для судей Европейского суда, но зачастую они следуют его рекомендациям. Решение Европейского суда будет принято позже.

Конфликт Nord Stream 2 и ЕС

Компания Nord Stream 2 AG в июле 2020 года подала апелляцию на решение Суда ЕС, отклонившего ее иск против действия норм Газовой директивы ЕС в отношении трубопровода. Оператор газопровода считает данную норму нарушением правовых принципов ЕС о равном обращении и пропорциональности и требует отменить ее действие по отношению к газопроводу "Северный поток - 2".

Газовая директива ЕС, являющаяся частью Третьего энергопакета, предусматривает освобождение от ее правил газопроводов из третьих стран, строительство которых было полностью завершено к 23 мая 2019 года, когда она вступила в силу. Директива распространяет правила рынка ЕС на газопроводы из третьих стран и обязывает операторов трубопроводов провести выделение на уровне собственности операций по транспорту и внедрить недискриминационную систему доступа третьих поставщиков к системам передачи и распределения на основе публично опубликованных тарифов.

Для проекта "Северный поток - 2" это означает конкретно, что оператором трубопровода должна выступать независимая от "Газпрома" компания, а 50% мощности трубы нужно зарезервировать под прокачку газа от других поставщиков.