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Генеральный адвокат Европейского суда рекомендовал отменить решение нижестоящей инстанции, в мае 2020 года отклонившей иск Nord Stream 2 AG в отношении Газовой директивы ЕС.
„Nord Stream 2“
„Nord Stream 2“
© Reuters / Scanpix

Компания-оператор газопровода "Северный поток - 2" добилась промежуточного успеха в конфликте с ЕС. В среду, 6 октября, генеральный адвокат высшей судебной инстанции Евросоюза - Европейского суда в Люксембурге встал на сторону Nord Stream 2 AG, поставив под сомнение решение нижестоящей инстанции.

Постановление Суда ЕС, которое было принято в мае 2020 года, было ошибочным и должно быть пересмотрено, говорится в заключении генерального адвоката Михала Бобека. Таким образом он порекомендовал суду вернуть дело нижестоящей инстанции для нового рассмотрения.

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Заключения генерального адвоката не носят обязательный характер для судей Европейского суда, но зачастую они следуют его рекомендациям. Решение Европейского суда будет принято позже.

Конфликт Nord Stream 2 и ЕС

Компания Nord Stream 2 AG в июле 2020 года подала апелляцию на решение Суда ЕС, отклонившего ее иск против действия норм Газовой директивы ЕС в отношении трубопровода. Оператор газопровода считает данную норму нарушением правовых принципов ЕС о равном обращении и пропорциональности и требует отменить ее действие по отношению к газопроводу "Северный поток - 2".

Газовая директива ЕС, являющаяся частью Третьего энергопакета, предусматривает освобождение от ее правил газопроводов из третьих стран, строительство которых было полностью завершено к 23 мая 2019 года, когда она вступила в силу. Директива распространяет правила рынка ЕС на газопроводы из третьих стран и обязывает операторов трубопроводов провести выделение на уровне собственности операций по транспорту и внедрить недискриминационную систему доступа третьих поставщиков к системам передачи и распределения на основе публично опубликованных тарифов.

Для проекта "Северный поток - 2" это означает конкретно, что оператором трубопровода должна выступать независимая от "Газпрома" компания, а 50% мощности трубы нужно зарезервировать под прокачку газа от других поставщиков.

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Deutsche Welle

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