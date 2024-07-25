NORAD перехватило российские и китайские бомбардировщики в воздушном пространстве вблизи Аляски

Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) заявило в среду, что они перехватили два российских и два китайских военных самолета. Бомбардировщики действовали в идентификационной зоне ПВО Аляски, при этом оставаясь в международном воздушном пространстве.