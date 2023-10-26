"Номанс": почему зумеры хотят видеть меньше секса на экране?

Исследовательская группа объясняет предпочтение поколения Z "целомудренных" развлечений желанием иметь более здоровые отношения, которое усилили месяцы изоляции во время пандемии.

Несмотря на популярность таких насыщенных эротическими эпизодами шоу, как "Эйфория" (HBO) и "Половое воспитание" (Netflix), почти половина респондентов (47,5%) считает, что большинство телепередач и фильмов могли бы обойтись без включения секса в сюжеты, а ещё 44,3% - полагают, что тема любовных связей в медиа появляется слишком часто.

Так, более половины (51,5%) из 1500 опрошенных признались, что предпочитают смотреть фильмы, посвящённые дружбе.

Социологи пришли к выводу, что представители поколения Z проявляют повышенный интерес к сюжетам, в основе которых лежат старые-добрые платонические отношения, а не откровенные, постельные сцены.

Недавнее исследование под названием "Подростки и экран", проведённое Калифорнийским университетом, показало, что люди в возрасте от 13 до 24 лет хотят видеть меньше секса как на телевидении, так и в кино.

"Молодые люди ощущают недостаток близких дружеских отношений, отрыв от общества и то, что их цифровая идентичность вытеснила чувство принадлежности к реальному миру", - поясняют исследователи Стефани Ривас-Лара и Хирал Котеча в эссе, посвящённом результатам опроса.

16-летняя респондентка по имени Ана передала свои ощущения, заявив: "Когда на экране слишком много секса, я и мои друзья часто чувствуем себя неловко".

"Мои друзья и я, возможно, с трудом переносим это", - сказал 20-летний Джозеф.

Результаты опроса отражают критику, которая обрушилась на сериал HBO "Идол", горячо обсуждаемое и осуждаемое за чрезмерное количество откровенных сцен, сцен с обнажённой натурой. Создателей шоу обвинили в том, что в нём представлены темы, связанные с "фантазиями об изнасиловании" и "пыточным порно".