Ночью российские военные нанесли ракетный удар по Одесской области: 17 погибших, из них один ребенок

"1 июля около 01:00 в поселке городского типа в Белгород-Днестровском районе в результате ракетного удара произошло частичное разрушение девятиэтажного жилого дома с последующим возгоранием пристроенного к нему магазина на площади около 20 м кв. По состоянию на 06:00 погибли 14 человек и пострадали 30 человек (из них 3 ребенка)", - говорится в сообщении службы.

Ведомство сообщает, что из-под завалов были спасены семь человек, из них три ребенка.

Кроме того, в том же районе в результате ракетного удара произошло частичное разрушение трехэтажного и четырехэтажного зданий базы отдыха, сообщает ГСЧС. В результате погибли три человека, из них один ребенок, и один человек пострадал.

Спасательные работы продолжаются.

ВСУ: ночной удар по Одесской области был нанесен тремя ракетами Х-22

Оперативное командование "Юг" Вооруженных сил Украины сообщает, что минувшей ночью по Одесской области были выпущены три ракеты с российских бомбардировщиков Ту-22.

"В результате ночного ракетного удара самолетами стратегической авиации Ту-22 со стороны Черного моря по Белгород-Днестровскому району Одесской области тремя ракетами Х-22 поражен многоквартирный дом и две базы отдыха", - говорится в сообщении.

По данным командования, к этому моменту обнаружено 17 погибших, из них один ребенок.