14 августа 2023 г. 10:07

Ночные удары по Одессе: ПВО отразила атаки

 
bbcrussian.com
Atakuota Odesa
Atakuota Odesa
ФОТО: Scanpix / Reuters

Украинская ПВО отразила ночью три атаки на Одессу: уничтожено 15 дронов и 8 «Калибров», сообщили местные власти.

«Враг трижды атаковал ночью Одесскую область, применив две волны ударных дронов, общим количеством 15 штук и 8 ракет морского базирования типа «Калибров». Силами противовоздушной обороны все атаки были отбиты», - сказал спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

Обломки ракет повредили общежитие в центре Одессы, а также супермаркет. На двух объектах произошел пожар. Пострадали три сотрудника супермаркета.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко опубликовал в своём телеграм-канале фото последствий пожара в супермаркете в Одессе, начавшемся ночью в результате массированной воздушной атаки на город.

«Спасатели ГСЧС в течение ночи ликвидировали последствия вражеских обстрелов Одессы. Наибольшие повреждения получил супермаркет. Ранены три сотрудника», — заявил министр.

По его данным, кроме супермаркета и общежития вуза, о которых региональные власти сообщали ранее, в результате ночных ударов были повреждены многоквартирные дома, аптека и автомобили. Воздушные силы ВСУ ранее заявили, что сбили все цели — 15 ударных беспилотников Shahed-136/131 и восемь крылатых ракет «Калибр».

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
bbcrussian.com
Оставить комментарий Читать комментарии
words.top_headlines
Delfi
Закладка
Поделиться
Комментарии