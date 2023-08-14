Ночные удары по Одессе: ПВО отразила атаки

«Враг трижды атаковал ночью Одесскую область, применив две волны ударных дронов, общим количеством 15 штук и 8 ракет морского базирования типа «Калибров». Силами противовоздушной обороны все атаки были отбиты», - сказал спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

Обломки ракет повредили общежитие в центре Одессы, а также супермаркет. На двух объектах произошел пожар. Пострадали три сотрудника супермаркета.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко опубликовал в своём телеграм-канале фото последствий пожара в супермаркете в Одессе, начавшемся ночью в результате массированной воздушной атаки на город.

«Спасатели ГСЧС в течение ночи ликвидировали последствия вражеских обстрелов Одессы. Наибольшие повреждения получил супермаркет. Ранены три сотрудника», — заявил министр.