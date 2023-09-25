Ночные атаки на Одесскую область

 
bbcrussian.com
ФОТО: X (ex Twitter)
В результате ночной атаки ракетами и дронами на Одесскую область повреждения получила портовая инфраструктура и другие объекты, кроме того, ранения получил один человек, сообщил глава Одесской областной администрации Олег Кипер.

«К сожалению, есть попадания. Под ударом оказалась припортовая инфраструктура. В нежилой высотке в городе Одесса вспыхнул пожар, который был оперативно ликвидирован. Также зафиксированы разрушения в складском помещении и одном из частных домов Одесского района, — написал он в телеграме. — В Одессе в результате взрывной волны пострадал один гражданский человек. Женщина получила повреждения обломками, сейчас получает всю необходимую помощь в местной больнице».

Спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила в эфире национального телемарафона, что российские войска минувшей ночью провели комбинированную атаку с использованием иранских дронов Shahed, а также крылатых ракет.


По ее словам, все 19 запущенных дронов были уничтожены, также над Николаевской и Кировоградской областями сбито две ракеты типа «Калибр» (всего было выпущено 12).

«Очень мощная и тяжелая была боевая работа. К сожалению, в результате этой работы обломками были повреждены и частные дома, и возгорание травы происходило, и, к сожалению, произошло попадание», — сказала она.

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