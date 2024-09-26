Ночная атака РФ по Украине: одна погибшая, более 10 раненых

В ночь на четверг, 26 сентября, в результате очередной российской атаки ракетами и дронами по нескольким регионам Украины погиб один человек и 12 получили ранения разной тяжести, в том числе 14-летний мальчик. В частности, в Запорожье разрушены и повреждены 12 домов, в том числе многоквартирный. Об этом в Telegram сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко, уточнив, что были атакованы атаковал Киевская, Донецкая, Харьковская, Сумская, Ивано-Франковская, Одесская и Херсонская области, а также Киев и Запорожье.