Ночная атака дронов: попадание в Кривом Роге, остальные 16 беспилотников сбиты, сообщают ВСУ

16 из них были сбиты, утверждают украинские военные. Кроме того, ночью ПВО сбила один разведывательный БПЛА.

О шести сбитых «Шахедах» ранее утром сообщал глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак. По его данным, один дрон-камикадзе уничтожить не удалось, он попал в предприятие в Кривом Роге.