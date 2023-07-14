Ночная атака дронов: попадание в Кривом Роге, остальные 16 беспилотников сбиты, сообщают ВСУ

16 из них были сбиты, утверждают украинские военные. Кроме того, ночью ПВО сбила один разведывательный БПЛА.
О шести сбитых «Шахедах» ранее утром сообщал глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак. По его данным, один дрон-камикадзе уничтожить не удалось, он попал в предприятие в Кривом Роге.
«Поврежденное коммунальное предприятие. На его территории одно админздание уничтожено, еще три изуродованы. Разбитая спецтехника. Зацепило [еще одно] транспортное предприятие и два двухэтажных жилых дома. Пострадал 56-летний мужчина. Он будет лечиться дома», — написал днепропетровский губернатор в своем телеграм-канале.