Нобеля по экономике получили Дарон Асемоглу, Джеймс Робинсон и Саймон Джонсон

„Они показали, насколько важны общественные институты для процветания страны. Общества, где не развит правопорядок, а власти эксплуатируют население, не развиваются и не меняются к лучшему. Исследования лауреатов помогают нам понять, почему“, — отметила Шведская академия наук.

Экономическая премия завершает Нобелевскую неделю, которая традиционно проходит в начале октября.

Экономика — молодая наука, и в завещании Альфреда Нобеля ничего о ней не говорится. Появилась она только после того, как в 1968 году центральный банк Швеции пожертвовал Нобелевскому фонду крупную сумму денег в честь своего 300-летия.