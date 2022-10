Премия вручена ему за исследования геномов вымерших гоминид и эволюции человека, - сообщил Нобелевский комитет.

Нильс-Йоран Ларссон из Нобелевского комитета объяснил значение работы Паабо: "Его вклад, имевший решающее значение для получения премии, заключается в том, что он разработал методы анализа и восстановления древней ДНК. ДНК в древних костях сильно разлагается, а также подвергается химическому повреждению, и вдобавок ко всему ДНК сильно загрязняется контакта с бактериями и людей, работавшими с образцами. Паабо использовал существующие технологии по мере их развития и внедрил свои собственные методы для уточнения анализа древней ДНК".

The 2022 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded to Svante Pääbo “for his discoveries concerning the genomes of extinct hominins and human evolution.” pic.twitter.com/fGFYYnCO6J