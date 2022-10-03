Премия вручена ему за исследования геномов вымерших гоминид и эволюции человека, - сообщил Нобелевский комитет.

Нильс-Йоран Ларссон из Нобелевского комитета объяснил значение работы Паабо: "Его вклад, имевший решающее значение для получения премии, заключается в том, что он разработал методы анализа и восстановления древней ДНК. ДНК в древних костях сильно разлагается, а также подвергается химическому повреждению, и вдобавок ко всему ДНК сильно загрязняется контакта с бактериями и людей, работавшими с образцами. Паабо использовал существующие технологии по мере их развития и внедрил свои собственные методы для уточнения анализа древней ДНК".



В прошлом году лауреатами Нобелевской премии по медицине стали Дэвид Джулиус и Ардем Патапутян. Они определили, каким образом внешняя температура или, например, прикосновение инициируют нервные импульсы и превращаются в человеческие ощущения.



Паабо - шведский биолог, один из основателей палеогенетики.



Сванте Паабо секвенировал геном неандертальца - вымершего родственника современного человека. Ученый также обнаружил, что передача генов произошла от ныне вымерших гоминидов к Homo Sapiens после миграции из Африки около 70 тысяч лет назад.

В практическом смысле это исследование важно, потому что эти гены продолжают влиять на современного человека - например, на то, как наша иммунная система реагирует на инфекции.

С самого начала своей карьеры Паабо интересовался, можно ли применить современные методы генетических исследований для изучения ДНК неандертальцев.

Он столкнулся с серьезной проблемой: со временем ДНК химически модифицируется и распадается на короткие фрагменты. Это не остановило Паабо, который продолжил работать над методами изучения ДНК древних людей. Вместе с коллегами Паабо разработал специальную методику максимально полного изъятия ДНК из останков.

В 2008 году в Денисовой пещере на юге Сибири обнаружили фрагмент кости пальца возрастом 40 тысяч лет. Команда Паабо обнаружила, что кость содержит невероятно хорошо сохранившуюся ДНК, и начала работу.

В 2010 году специалисты расшифровали-таки последовательность ДНК так называемого денисовского человека. Открытия Паабо усовершенствовали наше понимание истории эволюции. Теперь мы знаем, что в то время, когда Homo Sapiens мигрировал из Африки, Евразию населяли по меньшей мере две вымершие популяции гоминидов. Неандертальцы жили в западной части Евразии, тогда как денисовцы - в восточной части континента.

При этом нельзя сказать, что победа Паабо была предсказуемой.

Авторитетная компания Clarivate хоть и не занимается прогнозами, но ежегодно составляет список лучших научных работ на основе их цитируемости. В этом году работа Паабо не вошла в их список "лауреатов по цитируемости". Многие эксперты ожидали, что Нобелевская премия будет вручена за исследование, более близкое именно к медицине.