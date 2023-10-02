Нобелевскую премию по медицине и физиологии получили ученые, создавшие новый тип вакцин. Теперь ими прививают от Covid-19

Когда мир захлестнула волна Covid-19, именно эта технология помогла обуздать пандемию, в кратчайшие сроки создав эффективные и безопасные препараты для профилактики коронавируса.

И все же в мире, только что пережившем пандемию ковида, вряд ли кто-то всерьез будет спорить с тем, что своего "Нобеля" разработчики технологии РНК-вакцин заработали по праву и присуждение им премии было лишь вопросом времени.

В медицинском мире сложно отыскать хоть одно мнение, с которым единодушно и безоговорочно согласится подавляющее большинство врачей по всему миру. В конце концов истина, как мы помним, рождается в спорах, факт - вещь упрямая, а доказательная медицина вполне заслуженно имеет репутацию одной из строжайших научных дисциплин.

В прошлом году премию вручили шведскому генетику Сванте Паабо за исследования геномов вымерших гоминид и эволюции человека.

Их работа признана неоценимой в условиях, когда мир пережил страшную эпидемию Covid-19, и велика угроза других эпидемий, объяснили свое решение в Нобелевском комитете.

На сегодняшний РНК-вакцинами прививают от ковида во всех развитых странах. В общей сложности при помощи этой технологии вакцинировано уже около миллиарда человек.

А значит, на счету у новоиспеченных лауреатов Карика и Вайсмана - десятки, если не сотни миллионов спасенных жизней.

История премий

С 1901 года в общей сложности были присуждены 112 Нобелевских премий по физиологии и медицине, ее лауреатами стали 224 человека.

Устав Нобелевского фонда предусматривает, что премия может быть разделена поровну между двумя работами, если каждая из них окажется достойной награждения.

Если работа, заслужившая премию, создана двумя или тремя авторами, она присуждается им совместно.

39 премий в области медицины были вручены только одному лауреату. 34 премии разделили между собой два человека, и еще 39 премий были поделены между тремя лауреатами.

Нобелевская премия по физиологии и медицине не присуждалась девять раз: в 1915-1918, 1921, 1925, 1940-1942 годах.