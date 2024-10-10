2024.10.10 14:58

Нобелевскую премию по литературе получила южнокорейская писательница Хан Ган

 
BBC Russian
Han Kang
Han Kang
ФОТО: GEOFFROY VAN DER HASSELT | AFP / Scanpix

Нобелевская премия по литературе 2024 года присуждена южнокорейской писательнице Хан Ган „за напряженную поэтическую прозу, которая противостоит историческим травмам и обнажает хрупкость человеческой жизни“.

В своем творчестве Хан Ган изучает исторические травмы и невидимые наборы правил и в каждом из своих произведений обнажает хрупкость человеческой жизни. Она обладает уникальным пониманием связей между телом и душой, живыми и мертвыми, и в своем поэтическом и экспериментальном стиле стала новатором в современной прозе, говорится в пресс-релизе Нобелевского комитета.

В прошлом году Нобелевский комитет присудил премию по литературе норвежскому автору Юну Фоссе за „новаторские пьесы и прозу, в которых он заставляет звучать то, что невозможно выразить словами“.

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