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Лауреатом Нобелевской премии по литературе стала французская писательница Анни Эрно, известная своими автобиографическими книгами. Она считалась одной из фавориток премии на протяжении многих лет.
Annie Ernaux
Annie Ernaux
© Scanpix

В формулировке Академии говорится, что Анни Эрно получила награду за "мужество и клиническую точность, с которыми она раскрывает происхождение, отчуждение и коллективные ограничения личных воспоминаний".

Одна из самых известных книг Эрно "Событие" рассказывает о том, как писательница пережила аборт в 1963 году, когда прерывание беременности во Франции было нелегальным.

В списке фаворитов букмекеров в этом году поменялось немногое, помимо Эрно, в него попали французские писатели Мишель Уэльбек и Мариз Конде, японец Харуки Мураками, поэтесса Энн Карсон и писательница Маргарет Этвуд из Канады.

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В этом году заметно больше внимания было уделено еще двум многолетним предполагаемым номинантам - британскому писателю индийского происхождения Салману Рушди, на которого недавно было совершено нападение, и российской писательнице Людмиле Улицкой, выступающей против войны в Украине. Еще один писатель, чья кандидатура была неразрывно связана с войной, - украинец Сергей Жадан. О выдвижении поэта, писателя и активиста Жадана было объявлено в марте этого года. Инициатором номинации стала Польская академия наук, заявившая: "Свободная Украина во многом говорит и думает словами Жадана, внимательно прислушивается к нему".

"Мы концентрируемся на литературе и литературных качествах", а не на текущих делах, в очередной раз заявили представители Шведской академии после объявления лауреата. Однако книги Эрно легко встроить в политический контекст с учетом недавней отмены национального права на аборт в США.

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bbcrussian.com

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