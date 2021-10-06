Метод органокатализа в последнее время развивается быстрыми темпами. Благодаря новому типу катализатора исследователи получили возможность эффективно и экологично ситезировать сложные асимметричные молекулы, которые находят применение в самых разных сферах.

Долгое время исследователи были уверены в том, что существует лишь два вида катализаторов - металлы и (в биохимических реакциях) ферменты. Бенджамин Лист и Дэвид Макмиллан независимо друг от друга создали третий тип катализатора - асимметричный органокатализ, основанный на небольших органических молекулах.

Бенджамин Лист решил выяснить, нужен ли в качестве катализатора весь фермент, или достаточно лишь какой-то его части. Эксперименты с аминокислотой под названием пролин полностью подтвердили его догадку, она отлично работает в качестве катализатора химических реакций.

В свою очередь Дэвид Макмиллан работал с металлическими катализаторами, которые быстро разрушались под воздействием влаги. И тогда он решил создать более устойчивый тип катализатора на основе органических молекул. Один из его экспериментальных катализаторов отлично проявил себя при асиметричном органокатализе.

Как отмечают члены Нобелевского комитета, открытие асимметричного органокатализа выводит молекулярный синтез на принципиально новый уровень, позволяющий не только сделать сам процесс более экологичным, но и заметно упрощающий синтез асимметричных молекул.

Молекулы, созданные таким методом, могут найти самое широкое применение, от фармацевтики до солнечных батарей.

Во вторник Нобелевский комитет объявил лауреатов премии по физике. Сюкуро Манабэ, Клаус Хассельман и Джорджо Паризи разделили награду за прорывные открытия в понимании сложных физических систем и моделирование климата Земли.

В отличие от премии по физике, которой за всю историю награждений удостаивались всего две женщины (и вчерашние трое победителей тоже все мужчины), химия оказалась "более открытой наукой".

В прошлом году Эммануэль Шарпантье и Дженнифер Дудна получили Нобелевскую премию по химии за открытие одного из самых острых инструментов генной технологии: "генетических ножниц" CRISPR/Cas9. А Мария Склодовская-Кюри и вовсе получила сразу двух Нобелей.