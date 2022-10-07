Нобелевскую премию мира дали правозащитникам Украины, Беларуси и РФ

Лауреатами Нобелевской премии мира за 2022 год стали правозащитники из России, Беларуси и Украины: российское правозащитное общество "Мемориал", украинская общественная организация "Центр Гражданских Свобод" и основатель белорусского правозащитного центра "Весна" Алесь Беляцкий. О своем решении Нобелевский комитет сообщил в пятницу, 7 октября.

В 2021 году Нобелевский комитет присудил премию мира двум журналистам. Ее обладателем стал главный редактор российской "Новой газеты" Дмитрий Муратов и основательница филиппинского издания Rappler Мария Ресса за их "усилия по защите свободы слова и самовыражения, что является основополагающим условием для демократии и прочного мира".

Как выбирают кандидатов на премию мира



По правилам норвежского Нобелевского комитета, на премию мира может быть номинирован любой человек, но предлагать кандидатуры может только ограниченный круг лиц. Как объясняет глава норвежского комитета Берит Рейс-Андерсен, при выдвижении кандидатов учитываются три критерия, указанные в завещании Альфреда Нобеля: вклад в сокращение численности вооруженных сил, содействие мирным переговорам и вклад в укрепление братских отношений между народами.

Нобелевская премия мира: шансы президентов

Нобелевская премия мира: противоречивый голубь

По словам Рейс-Андерсен, за прошедшие 120 лет к понятиям, обозначенным Нобелем, добавилось несколько уточняющих формулировок, таких как международное сотрудничество, вклад в дело мира не только отдельных лиц, но и организаций, и защита прав человека.

Минимального возраста для лауреата Нобелевской премии мира не существует, но глава комитета подчеркивает, что вклад конкретного человека в дело мира должен быть весьма значительным, а это занимает время, поэтому обычно лауреаты премии - зрелые люди.

Самой юной лауреаткой в истории стала активистка из Пакистана Малала Юсуфзай, которой на момент получения премии было 17 лет. Она прославилась своей борьбой за право на образование для девочек в мусульманских странах, за что подверглась преследованиям талибов.

Спорная премия

Премия мира всегда вызывала немало споров. И хотя во всех других номинациях решение комитета тоже весьма субъективно, но именно премия мира обычно вызывает наибольшую критику.

Одним из примеров является ее присуждение президенту США Бараку Обаме, который к тому времени еще только вступил в должность и не успел сделать ничего на благо мира.

Главные возражения связаны с тем, что Нобелевскую премию нельзя отозвать. Присужденная однажды, она так и остается навсегда связанной с именем конкретного человека.

Поэтому, даже если какой-то политик получает Премию мира за миротворческую деятельность, а потом оказывается вовлеченным в конфликт, то он все равно остается Нобелевским лауреатом. Что, в свою очередь, создает изрядные дипломатические проблемы.