Высшая международная научная награда по экономике за 2021 год будет вручена канадскому ученому Дэвиду Карду и американцам Джошуа Ангристу и Гвидо Имбенсу. Об этом в понедельник, 11 октября, сообщает Нобелевский комитет Шведской королевской академии наук в Стокгольме. Карду премию вручили "за эмпирический вклад в экономику труда", Ангристу и Имбенсу - "за их методологический вклад в анализ причинно-следственных связей".
Нобелевская премия по экономике в прошлые годы
В 2020 году премию получили американские экономисты Пол Милгром и Роберт Уилсон "за усовершенствование теории аукционов и изобретение новых форматов аукционов". По мнению жюри, сделанные американскими учеными открытия принесли пользу продавцам, покупателям и налогоплательщикам во всем мире.
В 2019 году высшая международная научная награда по экономике была вручена американским экономистам Абхиджиту Банерджи и Майклу Кремеру, а также французскому экономисту Эстер Дюфло за "экспериментальный подход" к борьбе с мировой бедностью.
В отличие от других Нобелевских премий премия по экономике памяти шведского предпринимателя и изобретателя Альфреда Нобеля учреждена в 1968 году Банком Швеции и присуждается с 1969 года.
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