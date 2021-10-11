aA
Высшую международную научную награду по экономике получили Дэвид Кард, Джошуа Ангрист и Гвидо Имбенс.
Nobelio ekonomikos premija atiteko D. Cardui, J. D. Angristui ir G. W. Imbensui
Nobelio ekonomikos premija atiteko D. Cardui, J. D. Angristui ir G. W. Imbensui
© AFP/ Scanpix

Высшая международная научная награда по экономике за 2021 год будет вручена канадскому ученому Дэвиду Карду и американцам Джошуа Ангристу и Гвидо Имбенсу. Об этом в понедельник, 11 октября, сообщает Нобелевский комитет Шведской королевской академии наук в Стокгольме. Карду премию вручили "за эмпирический вклад в экономику труда", Ангристу и Имбенсу - "за их методологический вклад в анализ причинно-следственных связей".

Нобелевская премия по экономике в прошлые годы

Статьи по теме:
Главный редактор "Новой газеты" Муратов - лауреат Нобелевской премии мира  (66)
Нобелевскую премию по химии дали за создание инструмента по синтезированию молекул

В 2020 году премию получили американские экономисты Пол Милгром и Роберт Уилсон "за усовершенствование теории аукционов и изобретение новых форматов аукционов". По мнению жюри, сделанные американскими учеными открытия принесли пользу продавцам, покупателям и налогоплательщикам во всем мире.

В 2019 году высшая международная научная награда по экономике была вручена американским экономистам Абхиджиту Банерджи и Майклу Кремеру, а также французскому экономисту Эстер Дюфло за "экспериментальный подход" к борьбе с мировой бедностью.

В отличие от других Нобелевских премий премия по экономике памяти шведского предпринимателя и изобретателя Альфреда Нобеля учреждена в 1968 году Банком Швеции и присуждается с 1969 года.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Deutsche Welle
Статьи по теме:

Нобелевскую премию по физике присудили за моделирование климата Земли (4)

Лауреатом Нобелевской премии по физике в 2021 году стали...

Два американских ученых стали лауреатами Нобелевской премии по медицине (5)

Нобелевская премия по медицине присуждена Дэвиду...

TOP новостей

Правительство Литвы представило бюджет на следующий год: вырастут зарплаты, пенсии, выплаты, расходы, новых налогов не будет (40)

В следующем году в Литве вырастет минимальная...

В Литве множество безработных, а работать некому: министерство решает вопрос (17)

Соцмин Литвы решает вопрос, что делать с...

Профессор – о "паспорте возможностей": не у всех владельцев он работает (68)

В Литве растет уровень заболеваемости COVID-19 , поэтому...

Глава Минздрава Литвы: от "паспорта возможностей" отказываться не планируем  в отставку уходить не намерен (10)

Глава Минздрава Литвы Арунас Дулькис сказал в...

Ясная тенденция нового рейтинга: "крестьяне" и соцдемы меняют свои позиции (8)

В новом рейтинге - еще одна интрига. Тенденция стала...