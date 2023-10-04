"Нобель" по химии присужден за квантовые точки. Среди лауреатов — выходец из России, живущий в США

78-летний ученый, выпускник Ленинградского государственного университета Алексей Екимов с 1999 года живет и работает в США. Его работы положили начало исследованию в мире полупроводниковых нанокристаллов, известных как квантовые точки.

Ранее в тот же день, еще до объявления лауреатов, крупные шведские СМИ опубликовали электронное письмо, отправленное академией наук, в котором были названы их имена. Однако вскоре после этого представители Нобелевского комитета заявили Reuters и телеканалу SVT, что речь идет об ошибке и решение о премии этого года по химии еще не принято.