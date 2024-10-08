Нобель по физике присужден за работы о машинном обучении нейросетей. Его получили ученые Джон Хопфилд и Джеффри Хинтон

Кроме того, научные достижения лауреатов применяются при моделировании климата, разработке солнечных батарей и анализе медицинских изображений.

На пресс-конференции после сообщения о присуждении премии Хинтон назвал свою работу над нейронными сетями революционной, но также выразил беспокойство по поводу ее возможного применения в будущем.

Он сказал, что не сожалеет о своих открытиях и готов сделать их снова. „Но меня беспокоит, что в результате этого могут появиться системы, более интеллектуальные, чем мы, которые в конечном итоге возьмут управление в свои руки“, — отметил ученый.