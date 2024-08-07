В конце июля повстанцы-туареги сообщили об убийстве 84 российских боевиков из ЧВК „Вагнер“ и 47 солдат правительственной армии Мали на севере страны.

Представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов намекнул на причастность Украины к операции туарегов в Мали. „Повстанцы получили необходимую информацию, и не только информацию, которая позволила им провести успешную военную операцию против российских военных преступников“, - заявил он в эфире телемарафона 29 июля, не приведя других подробностей.